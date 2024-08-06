Yozgat'ta 'yer muzu' olarak bilinen bağrıbütün kavunu hasat ediliyor - Son Dakika
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Yozgat'ta 'yer muzu' olarak bilinen bağrıbütün kavunu hasat ediliyor

Yozgat\'ta \'yer muzu\' olarak bilinen bağrıbütün kavunu hasat ediliyor

Yozgat'ın Aydıncık ilçesine özgü bağrıbütün kavunu, hem kokusu hem de lezzetiyle beğeniliyor. Kilogramı 25 ila 30 lira arasında değişen kavun, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlere de satılıyor.

06.08.2024 11:30
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Yozgat'ta halk arasında yer muzu olarak da adlandırılan ve 2020 yılında coğrafi işaret tescil belgesi alan Aydıncık ilçesine özgü bağrıbütün kavunu, hasadına başlanıldı. Şekli kavuna tadı muza benzeyen bağrıbütün kavunu, hem kokusu hem de lezzetiyle çok beğeniliyor.

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde yetişen, değişik aroması ve kokusu dolayısıyla yöre halkı tarafından 'yer muzu' olarak da adlandırılan 'bağrıbütün' kavununun hasadına başlanıldı. İçerisindeki çekirdeğinin birbirine yapışık, iri yumurta büyüklüğünde bir arada bulunması dolayısıyla 'bağrıbütün' ismi verilen kavunun tadı hem muza hem de kavuna benziyor. Yöre halkı da bu nedenle bağrıbütüne 'yer muzu' da diyor. İlçenin geçim kaynağı olan ve her yıl yaklaşık 100 dönüm alana ekimi yapılan bağrıbütün kavununun kilogramı ise 25 ila 30 lira arasında değişiyor. Pazar sıkıntısı olmayan bağrıbütün kavunu, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlere de satışı yapılıyor.

"Bu yıl 2 tona yakın verim bekliyorum"

Aydıncık ilçesinde her yıl mart ve nisan aylarında bağrıbütün kavununun ekimine başladıklarını belirten üretici Kadir Çevik, "Ağustos ayının başlarında bağrıbütün kavununun hasadına başlıyoruz. Türkiye genelinde genelde Aydıncık ilçemizde yetişmektedir. Bizim coğrafi işaret belgesi almış ürünümüzdür. Ben sipariş üzerine Ankara, İstanbul ve İzmir'e bağrıbütün kavunlarını gönderiyorum. Kilogramı 25-30 lira arası gidiyor. Ben 5 dönüm alana ektim, 2 tona yakın verim bekliyorum. Bizim burada yer muzu olarak da adlandırılıyor, kavun ama yer muzu olarak geçiyor. Şekli, görünümü kavun ama tadı muz tadındadır" dedi.

"Lezzeti ve aroması muz tadını andırıyor"

Bu yıl 2 dönüm alana bağrıbütün kavunu ektiklerini söyleyen Adem Yılmaz ise, "Kimileri yemeye kimisi ticaret amaçlı ekiyor. Özelliği yer muzu olarak adlandırılıyor, şekli kavuna benziyor ancak lezzeti, aroması muz tadını andırıyor. Bu kavunu bilenler çok fazla alıyor, şehir dışına da gönderiyoruz. Bu sene verim çok iyi ben 2 dekar ektim. Bir kısmını yiyoruz, arta kalanı da pazarda satıyoruz" şeklinde konuştu. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Yozgat'ta 'yer muzu' olarak bilinen bağrıbütün kavunu hasat ediliyor - Son Dakika

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