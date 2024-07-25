Yozgat'ta Yeşil Mercimek Üretim Alanı Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Yozgat'ta Yeşil Mercimek Üretim Alanı Arttı

Yozgat, Türkiye'de yeşil mercimek üretiminde birinci sırada yer alıyor. Bu yıl ekim alanı 224 bin dekara yükseldi. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, tarla gününde biçerdöverle mercimek hasadı yaptı. Yozgat, tarım alanında nohut, şeker pancarı ve buğdayda da önemli bir konuma sahip.

25.07.2024 14:21
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Yeşil mercimek üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer alan Yozgat'ta bu yıl itibariyle ekim alanı yaklaşık 224 bin dekara yükseldi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Külhüyük köyünde tarla günü düzenlendi. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, burada biçerdöverle mercimek hasadı yaptı. Tarla gününe Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Özcan, Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya ve çiftçiler katıldı.

Vali Özkan, Yozgat'ın, 6 milyon 130 bin dekarlık ekilebilir alanıyla Türkiye'de beşinci sırada olduğunu söyledi.

Yeşil mercimek üretiminde Yozgat'ın Türkiye genelinde birinci sırada yer aldığını ifade eden Vali Özkan, "Bu yıl ekim alanı yüzde 30'luk bir artışla 171 bin dekardan yaklaşık 224 bin dekar alana ulaştık. İlimiz nohut üretiminde ikinci, şeker pancarında üçüncü, buğdayda da beşincisi sırada. Tüm çiftçimize üretimleri bereketli olsun. İnşallah emekleri zayi olmaz" dedi.

Geçen yıl 19 bin 764 ton üretim mercimek üretiminin gerçekleştirildiği Yozgat'ta bu yıl ise yaklaşık 24 bin 500 ton verim bekleniyor. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Mehmet Ali Özkan, Türkiye, Yozgat, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yozgat'ta Yeşil Mercimek Üretim Alanı Arttı - Son Dakika

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