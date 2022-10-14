YSK, il seçim kurulu karanını iptal etti, ATSO Başkanı Ali Bahar oldu - Son Dakika
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YSK, il seçim kurulu karanını iptal etti, ATSO Başkanı Ali Bahar oldu

14.10.2022 19:34
YSK, il seçim kurulu karanını iptal etti, ATSO Başkanı Ali Bahar oldu

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararıyla, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar oldu.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararıyla, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar oldu. Sonucu değerlendiren Ali Bahar, YSK tarafından alınan kararın, mavi listenin kazandığı ve ATSO Başkanının Ali Bahar olduğunun tasdiki yönünde gerçekleştiğini söylerken, Davut Çetin ise bu karara göre oda ve borsa seçimlerinin iptal edilmesi gerektiğini belirterek, "Hakkımızı sonuna kadar arayacağız" dedi.

Kepez İlçe Seçim Kurulu'nun, Davut Çetin'in 59 oyunun 56'sını iptal etmesinin ardından, ATSO meclis üyeleri itirazıyla Antalya İl Seçim Kurulu kararı iptal etti. Ali Bahar YSK'ya itirazda bulundu. YSK, Kepez İlçe Seçim Kurulu'nun mavi listenin kazandığı (Ali Bahar) kararını onadı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun sonucuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ali Bahar, "İl Seçim Kurulu'nun, ATSO yönetim kurulu ve başkan seçim sonucu için aldığı karara yaptığımız başvuru, YSK tarafından kabul edilmiş, yapılan incelemeler neticesinde, kırmızı oy pusulalarında işaretleme yapıldığı tespit edilerek, söz konusu işaretlemelerin bulunduğu 56 adet kırmızı oy pusulasının geçersiz sayılmasına karar verilmiştir. YSK tarafından alınan karar, ATSO yönetim kurulu ve başkan seçim sonuçlarının, Kepez 3'üncü İlçe Seçim Kurulu'nun açıkladığı şekilde; mavi listenin kazandığının ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanının Ali Bahar olduğunun tasdiki yönünde olmuştur" dedi.

"ATSO'yu güçlü kılmak için ne gerekiyorsa yapacağız"

Karardan mutlu olduklarını ifade eden Bahar, "Ancak ATSO gibi 140 yıllık köklü bir kurumun itibarına, kişisel menfaatler uğruna gölge düşürülmesi, tahammül edilemez bir gerçek olarak karşımızda durmaktadır. ATSO'nun yeni başkanı ve yönetim kurulu olarak bizler, bu olumsuzlukların unutulması için var gücümüzle çalışacağız. ATSO'yu her zaman iyilik ve başarı ekseninde tutacağız. Kırmızı listelere gönül veya oy vermiş, kırmızı listeden meclis ya da komite üyesi seçilmiş arkadaşlarımız ile birlikte, önümüzdeki 4 yıl boyunca, Antalya'mızı ve ATSO'yu daha güçlü kılmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Bu dostane tutum karşısından sergilenecek her türlü olumlu yaklaşımın, şehrimiz ve odamız için büyük kazanımlar sağlayacağı unutulmamalıdır" dedi.

"Sözlerimizden milim şaşmayacağız"

1 Ekim'de gerçekleşen ATSO organ seçimlerinin, an itibariyle sona erdiğinin altını çizen Bahar, "Seçmenin iradesi sandığa yansımış, sandıktan çıkan sonuç yargıya intikal etmiş, titizlikle yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde sonuç, hukukun üstünlüğü ilkesi ışığında, Yüksek Seçim Kurulu'nca tescil ve ilan edilmiştir. ATSO 53 bin üyesi, 283 meslek komitesi üyesi ve 117 meclis üyesi ile artık tek bir vücuttur. Bunu sağlamak da öncelikle başkanlığımızın ve yönetim kurulumuzun sorumluluğu ve vazifesidir. 'Birlikte yöneteceğiz' bir slogan değil, ATSO üyelerine ve Antalya halkına verdiğimiz bir sözdür. Sözümüzün arkasındayız ve verdiğimiz sözden milim şaşmayacağız. Çok uzun ve meşakkatli bir yoldan geldik. Fakat zerre yorgun değiliz. Aksine çok heyecanlı, çok istekli ve inanç doluyuz. Bir an önce çalışmaya başlamak, Antalya'ya hizmet etmek istiyoruz. Komite ve meclis üyelerimizle az zamanda, çok büyük işler başaracağız. Bugün başlayan yeni dönemin, kentimize, iş dünyamıza ve ATSO'ya hayırlar getirmesi dilerim" açıklamasında bulundu.

"Bu kararı biz kabul etmiyoruz"

Yüksek Seçim Kurulu'nun ATSO seçimleriyle ilgili kararını değerlendiren Davut Çetin ise, "Bu karara göre bütün oda ve borsa seçimlerinin iptal olması lazım. YSK, üyelerimizin hür iradesini yok saymıştır. YSK'yı kınıyoruz" dedi.

Oda ve borsalar seçim kanunun çok açık olduğunu belirten Davut Çetin şunları kaydetti:

"YSK, bugüne kadar verilen bütün kararları yok sayarak, bizi dinlemeden bu kararı vermiştir. Biz Kepez 3. İlçe Seçim Kurulu'nun iptal kararının ardından, Antalya İl Seçim Kurulu'na başvurumuzu yapmıştık. İl Seçim Kurulu da üç hakimin oybirliğiyle bir karar aldı ve seçimi bizim lehimize tescil etti. Bizim oda ve borsa yönetmeliğimiz çok açık. YSK'ya gidilemez. 'İl Seçim Kurulu'nun kararı kesindir. YSK'ya gidemez' diye madde var. Henüz gerekçeli karar bize ulaşmadı. YSK, bu kararı neye göre vermiştir, bizim savunmamızı almadan nasıl karar vermişler merak ediyorum. 59 meclis üyemizle bu kararı biz kabul etmiyoruz." - ANTALYA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Yüksek Seçim Kurulu, Ali Bahar, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi YSK, il seçim kurulu karanını iptal etti, ATSO Başkanı Ali Bahar oldu - Son Dakika

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