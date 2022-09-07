Denizli'de Antep fıstığı yetiştiriciliği yaygınlaşıyor - Son Dakika
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Denizli'de Antep fıstığı yetiştiriciliği yaygınlaşıyor

07.09.2022 11:53
Denizli'de Antep fıstığı yetiştiriciliği yaygınlaşıyor

Yüksek getirisi sayesinde son dönemlerde üreticisinin yüzünü güldüren Antep fıstığı, ülkenin dört bir yanında üretimi gittikçe artıyor.

Yüksek getirisi sayesinde son dönemlerde üreticisinin yüzünü güldüren Antep fıstığı, ülkenin dört bir yanında üretimi gittikçe artıyor. Denizli'de yetiştiriciliği gittikçe yayılan Antep fıstığı, rekoltesiyle bu yıl üreticilerin yüzünü güldürdü.

Son yıllarda ülke genelindeki ağaç sayısından ekili olduğu alana kadar ciddi artış yakalayan Antep fıstığı, Denizli'de birçok üreticinin yüzünü güldürdü. Türkiye'nin dört bir yanına yayılan Antep yetiştiriciliği Denizli'nin Güney ilçesindeki üretimiyle dikkat çekiyor. İlçede Antep fıstığı üretimi yapan 67 yaşındaki Mehmet Çeliker, bölgenin Antep fıstığı üretimine çok elverişli olduğunu belirtti. 1983 yılında devlet eliyle Ziraat kanalıyla 110 dönüm arazisinde Antep fıstığı fidanı diktiğini söyleyen Mehmet Çeliker, "Sabırla çalıştım. Devletimiz sayesinde fidanların dikimini yaptım. Çok çalıştım. Bana kimse inanmıyordu. Ama ben Allah'ın izniyle inandım ve başardım. Şu anda bin 500 ağacım var. Bölgede en çok ağaç bende. Ağaçlarıma çok iyi bakıyorum ve yüksek verim alıyorum. Gece gündüz demeden ağaçlarımla uğraşıyorum. Hala daha fidan dikiyorum" dedi.

"Ben genç nesillere Antep fıstığı dikmelerini öneriyorum"

Antep fıstığının 300 yıl yaşayabildiğini anlatan Çeliker, diğer meyve ağaçları gibi yaşlandıkça verimi ve kalitesi düşmediğine de değindi. Çeliker, yaklaşık 7 ton ürün aldığını belirterek, "Geçtiğimiz yıl ve bu yıl 300 adet yeni fidan diktim. Benden sonra gelecek çocuklarıma ve torunlarıma ağaçlarımı emanet ediyorum. Yaklaşık 7 ton ürün alıyorum. Antep fıstığı ağacı dikiminden sonra 12 yılda yüksek verime ulaşıyor. 300 yıl yaşayabiliyor. Ağaç yaşlandıkça verim ve kalite artıyor. Diğer meyve ağaçları gibi yaşlandıkça verimi ve kalitesi düşmüyor aksine artıyor. Ben genç nesillere Antep fıstığı dikmelerini öneriyorum. Kendi geleceklerini ve onlardan sonra gelecek nesiller için en önemli teminat Antep fıstığıdır" diye konuştu. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Denizli'de Antep fıstığı yetiştiriciliği yaygınlaşıyor - Son Dakika

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