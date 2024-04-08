Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin Hatay Belediye Başkanlığı seçimleri için yaptığı itirazları reddetti. - ANKARA
Son Dakika › Ekonomi › YSK, CHP'nin Hatay Belediye Başkanlığı seçim itirazlarını reddetti - Son Dakika
İstanbul'da yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle Şirinevler'de ucuz baklava almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Baklava fiyatlarının piyasaya göre uygun olduğu belirtilirken, bir saat boyunca bekleyen vatandaşlar havadan çekilen görüntülere yansıdı.
İzmir'in en gözde alışveriş mekanlarından biri olan Tarihi Kemeraltı Çarşısı'na bayram alışverişi yapmak için gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Birçok vatandaş fiyat pahalılığından dolayı Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın önceki dönemlere göre boş olduğunu ifade etti. Ramazan Bayramı'na iki gün kala İzmir'de de vatandaşlar bayram alışverişi için çıktı. Giyim dükkanlarını dolaşanlar bayramlık kıyafet ararken, şeker ve çikolata satılan dükkanlara uğrayanlar da bayram şekeri almak istedi. Bazı vatandaşlar fiyatların uygun olduğunu belirtirken, bazıları ise fiyatların pahalı olduğunu ve alışveriş yapamadıklarını dile getirdi. Kemeraltı Çarşısı'nın eski dönemlere göre daha boş olduğunu ifade eden bazı ziyaretçiler, yoğunluğun az olduğunu söyledi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde yaşanan bütçe anlaşmazlığı nedeniyle geciken Şubat ve Mart aylarının memur maaşlarının ödenmesi, ramazan bayramı öncesinde çarşı ve pazarların hareketlenmesine yol açtı. Erbil'de geciken iki aylık maaşların bir arada ödenmesi halkın bayram öncesi başta gıda ve giyim olmak üzere çarşıya yönelmesine yol açarken, pazardaki hareketlilik esnafın yüzünü güldürdü.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümir Uysal, ATSO Başkanı Ali Bahar, ATB Başkanı Ali Çandır, MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör ve AESOB Başkanı Adlıhan Dere, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla birer mesaj yayımladı. Mesajlarda birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma vurgusu yapıldı ve bayramın huzur, mutluluk, sağlık ve barış dolu güzel günler getirmesi temenni edildi.
MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Nevzat Aykaç, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınlayarak, MÜSİAD ailesi olarak tüm İslam aleminin bayramını tebrik etti. Aykaç, bayramların insanları birleştiren, yürekleri bütünleştiren, kardeşliği pekiştiren ilahi bir armağan olduğunu belirtti ve çocuklara örnek bir bayram yaşatmanın önemine vurgu yaptı. Aykaç, Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerle kutladığını ifade etti.
Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, son 21 yılda Erzurum'a 25 milyar 619 milyon lira değerinde 388 tesis inşa ettiğini açıkladı. DSİ, su yapıları inşa ederek vatandaşların hizmetine sunma sorumluluğunu yerine getirirken, taşkın koruma tesisleri ile de can ve mal kayıplarını önlemek için mücadele ediyor. Erzurum'da sulama tesisleri, barajlar ve taşkın koruma tesisleri inşa eden DSİ, hizmetlerine devam edecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?