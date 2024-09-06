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Ekonomi

Öğrenciler Barınma Sorunu Yaşıyor

Öğrenciler Barınma Sorunu Yaşıyor

KYK yurtlarında kapasitelerin yüzde 88'i doldu. Aileler özel yurtlar ve kiralık daireler ile barınma sorununu çözmeye çalışıyor.

06.09.2024 15:40
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Yükseköğrenim öğrencilerinin barınma telaşı başladı. KYK yurtlarında yüzde 88 oranında kapasiteler doldu. Aileler özel yurtlar ve kiralık daireler ile barınma sorunu aşmaya çalışıyor.

2024-2025 yılı yurt başvuru sonuçları açıklandı. 81 ilde 987 bin kapasiteli Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yüzde 88 oranında yerleşme sağlandı. Yaklaşık 7 milyon öğrencinin 3,5 milyonu yaşadığı şehirden farklı bir şehirde eğitim görüyor. 3,5 milyon öğrencinin yaklaşık 2 milyonu da barınma sorununu özel yurtlar ve kiralık daireler ile çözmeye çalışıyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, illere göre kira fiyatları hakkında bilgi verdi. Özelmacıklı, "Kiralık dairelere talebin artmasıyla fiyatlar da artış gösterdi. İstanbul'da ortalama kira fiyatları 23 bin liradan başlarken Ankara'da 18 bin lira, Eskişehir, Sakarya ve Erzurum gibi illerde ise 14-15 bin lira civarında" dedi.

Kredi Yurtlar Kurumu kapasitesine ilişkin de konuşan Özelmacıklı, "KYK tarafında sonuçlar açıklandı. KYK yurtlarının yüzde 88 oranında kapasitesi doldu. Toplam 7 milyon öğrencimiz eğitimine devam ediyor. Bu rakamın yarısı yani 3,5 milyonu kendi illerinin dışında okulda okuyor. Yaklaşık 2 milyon öğrenci özel yurtlar ve konutlara yerleşecek. Bazı mal sahipleri öğrencilere konut kiralamaktan çekiniyor. Öğrencilerin dönem dönem değişmesi nedeniyle ev sahipleri öğrencilere konut kiralamaktan çekinebiliyor" ifadelerini kullandı.

"Fazla talep kira fiyatlarını artırdı"

Son dönemde konut arzının yeteri kadar karşılanmadığını, yüksek talepten dolayı kira fiyatlarının arttığını belirten Özelmacıklı, "Eylül ayı boyunca öğrencilerin ev arama telaşı devam ediyor olacak. Bu dönemde konut yeteri kadar üretilemediği için yüksek talepten dolayı kira fiyatları artabiliyor. Yüksek fiyatlar ailelerin bütçelerini zorluyor. Bu dönemde 3-4 arkadaş birleşerek daire kiralayıp yüksek kiraları bölüşebilir. Ailelerin kiralama yapacağı muhatabın ev sahibi olup olmadığına dikkat etmeli. Depozito ve benzeri bedeller ödenirken kanuni şartlara uyulma konusu da aileler tarafından incelenmeli. Öğrenciler bu dönemde doğru ev doğru arkadaş kriterlerini uyarsa daha rahat ederler" dedi.

Ortalama kira ve özel yurt fiyatlarından da bahseden Özelmacıklı, "Örneğin Eskişehir, Sakarya, Erzurum'da kira fiyatları 14-15 bin lira gibi seviyelerden başlıyor. Ankara'da ortalama 17-18 bin lira, İstanbul'da ise ortalama 22-23 bin lira kira fiyatları mevcut. Öğrenciler merkezi yerleri tercih ediyor, bu nedenle fiyatlar çok daha yüksek rakamlara da çıkabiliyor. Özel yurtlarda ise fiyatlar 10 bin TL'den başlıyor" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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