Yüksekova'da 5 bin kanatlı hayvan dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Yüksekova'da 5 bin kanatlı hayvan dağıtıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen'in girişimleriyle 5 bin kanatlı hayvanın dağıtımı devam ediyor. Vatandaşlar, uygun fiyatlarla hayvanlarını alarak evlerine götürdü. Ziraat Odası Başkanı Geçirgen, bölgenin taleplerine cevap vermek ve organik yumurta üretimini desteklemek amacıyla faaliyetlere devam edeceklerini belirtti.

04.07.2024 19:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüksekova'da 5 bin kanatlı hayvan dağıtıldı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen'in girişimleri sonucu ilçede 5 bin kanatlı hayvanın dağıtımı devam ediyor.

Yüksekova Ziraat Odası Başkanlığına geldiği günden beri önemli işlere imza atan Perviz Geçirgen, ilklere imza atmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yoğun talep karşısında tavuk dağıtımı yapan Başkan Geçirgen, bugün de 5 bin horuz, tavuk ve hindinin dağıtımını gerçekleştirdi.

Odanın önüne getirilen kanatlı hayvanlara yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, 180 ile 280 TL'den hayvanlarını alıp evlerine gitti.

İnsanların taleplerine yerinde cevap verdiklerini belirten Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, "Geçen seneden beri vatandaşlarımızın beyaz et ve yumurta konusunda bize talepleri vardı. Bizde batı illerimizle yaptığımız girişimler sonucu buraya çeşitli kanatlı hayvanlar getirip vatandaşın hizmetine sunduk. Bugün de 5 bine yakın horuz, tavuk ve hindinin dağıtımını yaptık. Bu gibi faaliyetlere devam edeceğiz. Burada asıl amaç tüm bölgenin taleplerine yerinde cevap vermektir. Özellikle organik yumurta için var gücümüzle çalışacağız. Tek amacımız, üreten bir Yüksekova için durmadan devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

Yüksekova, Hakkari, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yüksekova'da 5 bin kanatlı hayvan dağıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:50 Bursa sular altında Seyir halindeki araçlar kayboldu, metrolar kapalı havuza döndü Bursa sular altında! Seyir halindeki araçlar kayboldu, metrolar kapalı havuza döndü
18:49 Bursa’da yağmur sularının yükselttiği derede erkek cesedi bulundu Bursa'da yağmur sularının yükselttiği derede erkek cesedi bulundu
18:03 Sinan Ateş’in yanındaki kişi cinayet anını anlattı, mahkeme salonu buz kesti Her satırı korkunç Sinan Ateş'in yanındaki kişi cinayet anını anlattı, mahkeme salonu buz kesti! Her satırı korkunç
17:42 “Bozkurt“ soruşturması fitili ateşledi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Berlin çıkarması "Bozkurt" soruşturması fitili ateşledi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berlin çıkarması
16:32 Polis şefinden davanın seyrini değiştirecek itiraf: Tolgahan Demirbaş’ı Olcay Kılavuz’un evinde gözaltına aldık Polis şefinden davanın seyrini değiştirecek itiraf: Tolgahan Demirbaş'ı Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına aldık
19:51 Yeniden aday olacak mı Mehmet Büyükekşi kararını verdi Yeniden aday olacak mı? Mehmet Büyükekşi kararını verdi
18:58 Galatasaray’a imzayı attı Michy Batshuayi’den Fenerbahçelileri kızdıracak transfer itirafı Galatasaray'a imzayı attı! Michy Batshuayi'den Fenerbahçelileri kızdıracak transfer itirafı
18:35 Avusturya maçını skoruna kadar bilmişti Fenomen köpek, Türkiye-Hollanda maçı için de tahminini yaptı Avusturya maçını skoruna kadar bilmişti! Fenomen köpek, Türkiye-Hollanda maçı için de tahminini yaptı
18:31 Yargı paketinde hakim ve savcılara ek zam mı var Cumhurbaşkanlığından açıklama var Yargı paketinde hakim ve savcılara ek zam mı var? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
16:41 Gözlerinin yaşına bakmadılar İsyancılarla savaşmayı reddeden 25 asker için idam cezası Gözlerinin yaşına bakmadılar! İsyancılarla savaşmayı reddeden 25 asker için idam cezası
16:34 Sanki 40 yıldır Türkiye’de Montella’nın İtalyan basınına verdiği röportaja bakın Sanki 40 yıldır Türkiye'de! Montella'nın İtalyan basınına verdiği röportaja bakın
16:24 Emekli vatandaşın sitemini dinleyen AK Partili Külünk, partisine özeleştiride bulundu Emekli vatandaşın sitemini dinleyen AK Partili Külünk, partisine özeleştiride bulundu
16:23 Cristiano Ronaldo’dan Merih Demiral’a telefon Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral'a telefon
14:53 Üsküdar Belediyesi’nde neler oluyor Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar Üsküdar Belediyesi'nde neler oluyor? Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar
14:41 Tayland’da ders sırasında cinsel içerikli film çeken stajyer kadın öğretmen, meslekten ömür boyu men edildi Tayland'da ders sırasında cinsel içerikli film çeken stajyer kadın öğretmen, meslekten ömür boyu men edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2024 20:26:24. #1.11#
SON DAKİKA: Yüksekova'da 5 bin kanatlı hayvan dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement