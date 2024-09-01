Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çiftçiler kış hazırlığına başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çiftçiler kış hazırlığına başladı

Hakkari\'nin Yüksekova ilçesinde çiftçiler kış hazırlığına başladı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sıcak havalara rağmen çiftçiler, biçtikleri otları saman haline getirerek kış hazırlıklarını sürdürüyor. Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü, çiftçilere kolaylık dileyerek bereketli bir yıl temennisinde bulundu. Köy Muhtarı ise köy halkının birlik ve beraberlik içinde patoz işine başladığını belirtti.

01.09.2024 14:39
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sıcak havalara rağmen çiftçiler binbir zahmetle biçtikleri otu toplayarak kış hazırlığına hız verdiler.

Yüksekova'da çiftçilerin yaz aylarında biçtikleri otlar patoz makinesinden geçirilerek saman haline getirilmeye başlandı. İlçeye 5 kilometre uzaklıkta bulunan Beşatlı köyünde yaz aylarında binbir zorlukla biçilen otları köye getirerek saman yapan köy sakinleri, yardımlaşmayla kışa hazırlıklarını sürdürüyor.

Çiftçilerin zorlu kış sürecini yerinde inceleyen Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit, emektar çiftçilere kolaylık dileyerek bereketli bir yıl temennisinde bulundu.

Köy Muhtarı Fethi Erci, kış mevsiminin yaklaştığını belirterek, "Biz çiftçiler kış hazırlığı için kolları sıvadık. Her sene olduğu gibi ilkbaharda büyük emek verdiğimiz otu patozdan geçiriyoruz. Köy halkı olarak birlik ve beraberlik içerisinde patoz işine başladık" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çiftçiler kış hazırlığına başladı - Son Dakika

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