Yüksekova'da ilk kez kivi yetiştirildi - Son Dakika
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Ekonomi

Yüksekova'da ilk kez kivi yetiştirildi

Türkiye'nin farklı bölgelerinde yetişen kivi, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de ilk kez yetiştirildi. Yüksekova'ya 40 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşiltaş köyünde yaşayan Hasan Soydan isimli vatandaş, İstanbul'dan istediği kivi fidanlarını bahçesine dikti. Fidanlarına emek veren Soydan yıllar sonra meyve almaya başladı. Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit ise kivileri yerinde inceleyerek Soydan'ı tebrik etti.

24.08.2024 14:42
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Yüksekova'da ilk kez kivi yetiştirildi

HAKKARİ - Türkiye'nin farklı bölgelerinde yetişen kivi, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de ilk kez yetiştirildi.

Yüksekova'ya 40 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşiltaş köyünde yaşayan Hasan Soydan isimli vatandaş, İstanbul'dan istediği kivi fidanlarını bahçesine dikti. Fidanlarına emek veren Soydan yıllar sonra meyve almaya başladı. Hasan Soydan'ın köyüne giden Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit ise kivileri yerinde inceleyerek Soydan'ı tebrik etti.

Açıklamalarda bulunan Yüksekova Tarım ve Orman Müdürlüğünden Ziraat Teknikeri Uğur Bahadır, "Bugün Hasan amcamızın bahçesindeyiz. Amcamız özellikle bu bölgeden yetişmeyen, insanların farklı bir gözle baktığı bir bitki yetiştirerek birçok çiftçiye örnek oldu. Şu an gördüğümüz kiviler burada yetişmiş durumda. Bu da bizi hem mutlu etti hem de şaşırttı. Bölgede ender yetişebilen bir bitki. Amcamız bu fidanları yıllar önce internet ortamında istedi ve sonuçları ise muhteşem verim vermeye başladı. Bizde bu azim ve çalışkan örneği için kendisine teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Yüksekova'da ilk kez kivi yetiştirildi - Son Dakika

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