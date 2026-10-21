Yüksekova Ziraat Odası, 50 yıl önce dikilen Antep fıstığı için destek istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Yüksekova Ziraat Odası, 50 yıl önce dikilen Antep fıstığı için destek istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yüksekova Ziraat Odası, 50 yıl önce dikilen Antep fıstığı için destek istedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüksekova Köşkönü'nde 1975-1976'da dikilen Antep fıstığı ağaçları, uzun süren bakımsızlık ve göçlere rağmen yeniden hasat ediliyor. Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, üretimin kırsalda istihdam sağlayıp göçü önleyebileceğini söyleyip devletten bu alana destek istedi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin eşsiz doğası, şelaleleri ve saklı güzellikleriyle bilinen Doski Vadisi'nde yaklaşık 50 yıl önce toprakla buluşturulan Antep fıstığı ağaçları, aradan geçen zamana ve yaşanan göçlere rağmen verimliliğini sürdürüyor.

Köşkönü köyünde yaşayan çiftçi Mehmet Baskın'ın 1975-1976 yıllarında getirdiği fideleri dikmesiyle bölgede kök salan Antep fıstığı, bugün ilçe ekonomisi için yeni bir umut kapısı aralıyor. Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, Köşkönü köyünü ziyaret ederek Mehmet Baskın'dan hasat çalışmaları hakkında bilgi aldı ve fıstık ağaçlarını yerinde inceledi. Bölgede "Yüksekova'da olmaz" denilen tarımsal üretimlerin başarıyla gerçekleştirildiğini vurgulayan Geçirgen, "Şu an elimizde bulunan ürünler için aslında Gaziantep'ten bahsetmiyoruz; Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Köşkönü köyümüzden söz ediyoruz. İnanılması güç gelebilir ama yaklaşık 50 yıl önce bu fıstıkların ekimi yapıldı ve bugün hasadını gerçekleştiriyoruz. Hacı Mehmet Baskın ağabeyimiz o dönem bu ürünleri ekti. Farklı sebeplerden ötürü köy boşaltmaları yaşandığında bu ürünler bakımsız kaldı. Ancak köye dönüş projeleriyle birlikte çiftçilerimiz topraklarına ve ağaçlarına yeniden sahip çıkmaya başladı" dedi.

"Göçü önleyebilir, ekonomiye katma değer sağlayabilir"

Fıstık üretiminin bölge için stratejik bir öneme sahip olduğunu belirten Geçirgen, bu potansiyelin doğru adımlarla değerlendirilmesi gerektiğine işaret etti. Ürünün kırsalda istihdam oluşturabileceğini ve büyük şehirlere göçü önleyebileceğini dile getiren Geçirgen, şöyle devam etti:

"Bu fıstıklar, birçok ailenin istihdamına yol açabilecek ve gençlerimizin kırsal alandan büyük şehirlere göç etmesini engelleyebilecek bir potansiyele sahip. Bunun için çok umutluyuz. Üniversitelerin denetiminde menengiç ağaçlarının fıstığa dönüştürülmesi ve sayılarının artırılması durumunda bölge ekonomisine yüksek katma değer sağlanabilir. Devlet büyüklerimizden bu bölgeye yönelik çalışmaların yoğunlaştırılmasını ve bu fıstıkların profesyonel bir şekilde yetiştirilmesi için destek talep ediyoruz."

"Bakımsız kalmasaydı verim daha yüksek olacaktı"

Yılların çiftçisi Mehmet Baskın ise 1970'li yıllardan beri var olan 5 ila 6 bin civarındaki fıstık ağacının, yaşanan zorunlu göçler nedeniyle uzun süre bakım göremediğini ve bir kısmının kuruduğunu ifade etti. Köye dönüşlerle birlikte ağaçların yeniden meyve vermeye başladığını belirten Baskın, "Ağaçlarımız yoğun meyve tutma potansiyeline sahip ancak bakım ve toplama konusunda eksiklikler yaşıyoruz. Uygun bakım, budama ve aşılama yapılması durumunda çok daha yüksek verim elde etmek mümkündür" dedi.

Kaynak: İHA
GaziantepYüksekovaEkonomiYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ukrayna ordusunun Starlink bağlantısını yavaşlatma talimatını Musk’ın verdiği iddia edildi Ukrayna ordusunun Starlink bağlantısını yavaşlatma talimatını Musk'ın verdiği iddia edildi
Fenerbahçe taraftarı delirdi: O olmasaydı rahat kazanırdık, artık bu takımdan gitsin Fenerbahçe taraftarı delirdi: O olmasaydı rahat kazanırdık, artık bu takımdan gitsin
Arabasını satıp Fenerbahçe’ye oynadı Hayalleri 90’da bitti Arabasını satıp Fenerbahçe'ye oynadı! Hayalleri 90'da bitti
Tehdit ilk kez ’önemli’ sayıldı Almanya alarm seviyesine geçti Tehdit ilk kez 'önemli' sayıldı! Almanya alarm seviyesine geçti
Dronla vurulan araçtaki adam diri diri yandı Dehşet anlarını gözyaşlarıyla kaydetti Dronla vurulan araçtaki adam diri diri yandı! Dehşet anlarını gözyaşlarıyla kaydetti
Ünlü börekçiye kan donduran tehdit: Hisselerini devretmezsen kafanı kopartırız Ünlü börekçiye kan donduran tehdit: Hisselerini devretmezsen kafanı kopartırız
12:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’e tepki: Hayırdır beyler hangi savaştasınız, kimle savaştasınız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e tepki: Hayırdır beyler hangi savaştasınız, kimle savaştasınız?
12:41
Eşref Fakıbaba’dan Müsavat Dervişoğlu’nu kızdıracak sözler
Eşref Fakıbaba'dan Müsavat Dervişoğlu'nu kızdıracak sözler
12:21
Kız yurdunda kapıya asılan yazıya bakın Yorum bombardımanına tutuldu
Kız yurdunda kapıya asılan yazıya bakın! Yorum bombardımanına tutuldu
12:00
CHP Kurultayı ceza davasında mütalaa açıklandı Cemil Tugay dahil 3 kişiye beraat talebi
CHP Kurultayı ceza davasında mütalaa açıklandı! Cemil Tugay dahil 3 kişiye beraat talebi
11:20
Yeni Parti’nin ismi değişmeyecek AYM, Yenilik Partisi’nin itirazını reddetti
Yeni Parti'nin ismi değişmeyecek! AYM, Yenilik Partisi'nin itirazını reddetti
11:15
Yaptıkları rezillik sonrası idam edildiler, olan küçük çocuklarına oldu
Yaptıkları rezillik sonrası idam edildiler, olan küçük çocuklarına oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 13:11:22. #.0.3#
SON DAKİKA: Yüksekova Ziraat Odası, 50 yıl önce dikilen Antep fıstığı için destek istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei