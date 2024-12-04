Yumurta Fiyatları Artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Yumurta Fiyatları Artıyor

Yumurta Fiyatları Artıyor

Afyonkarahisar'da soğuk hava ve kuş gribi nedeniyle yumurta fiyatlarında artış bekleniyor.

04.12.2024 18:37
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Türkiye'nin yumurta borsasının belirlendiği Afyonkarahisar'da üretici, fiyat artışının havaların soğuması ve kuş gribinden kaynaklandığını belirtti.

Yurt genelinde yumurta üretiminde yaklaşık 8 milyon tavuk ile önemli bir yere sahip olan Afyonkarahisar, bu konumu ile yumurta fiyatlarını da belirliyor. Yurtta yumurta borsasının belirlendiği Başmakçı 2. Nolu Tavukçuluk Kooperatifi'nde yumurtanın tanesi boyutu ve cinsine göre 2 lira 95 kuruş ile 4 lira 30 kuruş arasında satılıyor.

Kooperatifi Başkanı Abdurrahman Kare, fiyatlarla ilgili İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada fiyatların artmaya devam edeceği sinyalini verdi. Kare, "Bu iş arz talep konusu. Şu anda talep karşılanmasında sorunlar yaşıyoruz. Havaların soğuması ile yumurta tüketimi arttı ve aynı zamanda bunda kuş gribinin de etkisi var. Üretimde bundan dolayı azalmalar var. Durum böyleyken fiyatların yükselmeye devam etmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Kentte yumurta üreticileri açıklama yapmaktan kaçınırken, vatandaşlar ise fiyatların yükselmesine tepki gösterdi. Kentte yumurta satışı yapan Çetin Canözek, fiyatların olması gerektiği düzeyde olduğunu savunarak, "1 kilogram peynir 300 TL, 1 kilo çekirdek 150 TL iken 2 kilo yumurtanın 100 TL olması da normal. Yeri geliyor 10 gün 15 gün bu yumurtayı yiyorsun. Bence olması gerektiği yerde ama son zamanlarda da hastalık var, Allah üreticilerimizin yardımcısı olsun. Fiyatlarla aracıların bir alakası olduğunu düşünmüyorum. Biz aldığımız fiyattan satıyoruz. Vatandaşlar sıkıntı çekiyor ama fiyatlar olması gerektiği gibi, peynirle başka şeylerle karşılaştırıldığı zaman yumurta ana protein gıda olduğuna göre bence olması gerektiği gibi" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Kuş Gribi, Ekonomi, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yumurta Fiyatları Artıyor - Son Dakika

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