Yumurta Fiyatları Düşüyor

Yumurta Üreticiler Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, yumurta fiyatlarının düşüşe geçtiğini belirterek, "Large yumurtalar üreticiden 3,5 liradan çıkıyor ve marketlerde 5,5-6 liraya rahatlıkla bulunabiliyor." dedi.

İstanbul Ticaret Borsası tarafından düzenlenen "Borsa Meydanında Sektörler Konuşuyor"un bu ayki konusu, son dönemlerdeki fiyat artışları ve ihracat kısıtlamalarıyla gündemde olan "Yumurta" oldu. Birlik Başkanı İbrahim Afyon, online gerçekleştirilen toplantıda, yumurta fiyatlarının özellikle ramazan ayının son günlerinde yaşanan hareketlilikte arttığını belirterek, çiftlik yumurtası dışında kalan, "alternatif üretim metotları" adı altında üretildiği belirtilenlerin fahiş fiyatlara satıldığını aktardı.

"KİLOGRAMLA SATIŞ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ VAR"

Bazı fırsatçıların değişik isimlerle yumurtaları çiftlik üretilenlerin çok üzerinde sattığına dikkati çeken Afyon, "Fahiş fiyat burada ortaya çıkıyor ve tüketici aldanıyor. Kişi aldığı ürünün gezen ve organik tavuk yumurtası alıyorsa sertifikasını mutlaka sorgulasın" dedi. Sektörde tüketiciye kilogramla satışın zaman zaman konuşulduğunu vurgulayan Afyon, "Kilogram ile satış Avrupa ülkelerinde var. Bununla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı ile çalışmalarımız var. Kilogramla satışta küçük ve büyük yumurtalar aynı ambalaja girer, bu da sorun oluşturabilir. Şu anda kilogram ile satış Türkiye'de pek mümkün görünmüyor. Belki boyutuna göre ayrılıp kilogram fiyatları oluşturulabilir" diye konuştu.

SATIŞ FİYATINDA BÜYÜK FARKLILIK

Afyon, yumurta fiyatlarında ramazan ayından önce başlayan bir kopukluk bulunduğunu belirterek, şunları söyledi: "Bir markete 150 liraya satılırken başka bir markette 270-280 liraya gördük. Bu kadar fark, makas aralığı olmamalı. Doğru ürüne doğru fiyatı vermek bilinçli tüketiciyle olur. Ramazan ayında fiyatlar aslında gerilemeye başlamıştı ancak sonundaki hareketlilikle tekrar yükselişe geçti. Ramazan hareketliliği bitti, üretime giren yeni tavuklarla birlikte ihracatın da sıfıra düşmesiyle yumurta fiyatları düşüşe geçti. Şu anda fiyatlarımız kilogramı 90-100 liraya gelecek şekilde sunuluyor. Large yumurtalar üreticiden 3,5 liradan çıkıyor ve marketlerde 5,5-6 liraya rahatlıkla bulunabiliyor."

Yaz dönemine girildiğinden, tüketici talebinin azalması ve üretimin artmasıyla fiyatlardaki düşüşün süreceğini dile getiren Afyon, "Şu anda sıkıntı yapan 52 gram ve altı yumurtalar, ihracata gitmediği ve halkımız tarafından da çok ilgi görmediği için sıkıştı. Fiyatların bir miktar daha düşeceğini mayıs çukuru denilen zaman geçtikten sonra 30'lu yumurtanın 150-160 lira civarında olmasını makul görüyoruz" dedi.