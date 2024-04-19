Yünsa, 2023 yılında 544,2 milyon TL net kar elde etti

Ekonomi

Yünsa, Türkiye Muhasebe Standardı 29 (TMS 29) dahil geçen yıl 544,2 milyon TL net kar elde etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük beş üst segment yünlü kumaş üreticisi arasında yer alan Yünsa, 2023 yılı finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurdu.

Yünsa'nın, 2023 yılında TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama'ya göre enflasyon muhasebesi uygulandıktan sonra cirosu 2,2 milyar TL olarak gerçekleşti.

Yünsa, 2023 yılında kuvvetli satış kanalı portföyü, etkin fiyatlama politikaları ve yüksek marka bilinilirliği ile güçlü bir performans sergiledi.

Şirket, maliyet odaklı yaklaşımları ve etkin finans yönetimi sayesinde net karını 544 milyon TL olarak gerçekleştirdi. Net kar marjı, 2022 yılına göre 2 puan artarak yüzde 25'e ulaştı.

Şirket, geçen yıl enflasyon muhasebesi etkisi hariç, 565,4 Milyon TL net kar oluşturdu. Yünsa'nın 2023 yılı brüt karı, TMS 29 uygulanmış sonuçlara göre 635,8 milyon TL'ye ulaşırken, brüt kar marjı ise bir önceki döneme göre 1 puan artışla yüzde 29 oldu. Şirketin 2023 yılında yarattığı faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) enflasyon muhasebesi standartları uygulandıktan sonra, 522,1 milyon TL'ye ulaşırken, FAVÖK marjı ise 2022 yılına göre 2 puan artarak yüzde 24'e geldi.

Yünsa'nın 2023 yılı brüt karı, TMS 29 uygulanmamış sonuçlara göre 731,3 milyon TL'ye ulaşırken, brüt kar marjı bir önceki döneme göre 4 puan artışla yüzde 42 oldu. Şirketin 2023 yılında yarattığı FAVÖK ise enflasyon muhasebesi standartları uygulanmadan önce, 594,8 milyon TL'ye, FAVÖK marjı da 2022 yılına göre 3 puan artarak yüzde 34'e ulaştı.

Sürdürülebilirlik için yatırım yapıldı

Öte yandan, sürdürülebilirliğe önem veren Yünsa, 2023 yılında yaptığı yatırımlarla da dikkati çekti. Yılda 10 milyon metre dokuma ve 4 bin 500 ton iplik üretim kapasitesine sahip yaklaşık 200 bin metrekarelik üretim tesislerini, 2023 yılında yaptığı yatırımlarla daha da çevre dostu haline getirirken, yıl içinde tamamen yenilenen boyahane tesisi ise Yünsa'nın sürdürülebilirlik anlayışının önemli göstergelerinden biri oldu.

Atık pet şişelerin geri dönüştürülmesiyle üretilen özel elyaf karışımlı kumaş kullanım oranını yüzde 9'dan 22'ye yükselten Yünsa, 10 milyondan fazla pet şişenin kumaşa dönüştürülmesini sağladı.

"Likiditemizi disiplinle yönetmemizin faydalarını gördük"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yünsa Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sürmegöz, 50'yi aşkın ülkede, 400'den fazla dünya markasıyla gerçekleştirdikleri iş birlikleri ile modaya yön vermekten büyük gurur duyduklarını belirtti.

Sürmegöz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Küresel ekonomilerde dalgalanmaların yaşandığı, yakın coğrafyamızda savaşların sürdüğü, ülkemizin ise asrın felaketi ile sarsıldığı, dünya ve ülkemiz için zorlu geçen 2023 yılında bilançolarımızı, nakit akışımızı ve likiditemizi disiplinle yönetmemizin faydalarını gördük. Yünsa'nın 50'nci, Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşını heyecanla kutladığımız 2023 yılını başarı ile geride bırakarak, 2025'te Avrupa'nın, 2030'da ise dünyanın lider yünlü kumaş markası olma hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz."