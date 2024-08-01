Yunusemre Belediye Başkanı İşçilerle Bir Araya Geldi

Ekonomi

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, belediye bünyesindeki kadrolu işçilerle Belediye Toplantı Salonu'nda bir araya geldi. Toplantıda işçileri dinleyen Başkan Balaban, çalışanlara verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etti.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Belediye Toplantı Salonu'nda belediye bünyesinde bulunan kadrolu işçiler ile bir araya geldi. Toplantıda Başkan Balaban'a Başkan Yardımcıları Ali Kuyumcu, Haydar İzci ile Hizmet İş Sendikası Şube Başkan Yardımcısı Saim Burul eşlik etti. Toplantıda, çalışma şartları, belediye hizmetlerinin geliştirilmesi ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması gibi konular ele alındı. Başkan Balaban, belediyenin hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi için işçilerin özverili çalışmalarının önemine vurgu yaparken, işçilerin taleplerinin karşılanması için gereken adımların atılacağını belirtti. Başkan Balaban burada yaptığı konuşmada, "Bizler her zaman işçilerimizin yanındayız. İşçi ve emekçi kardeşlerimizi elimizden geldiğince imkanlarımız dahilinde yardımcı olmayı sürdüreceğiz" dedi. - MANİSA