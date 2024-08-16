Yunusemre Belediyesi Ortaköy Mahallesi'nde Lavanta Hasadına Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Yunusemre Belediyesi Ortaköy Mahallesi'nde Lavanta Hasadına Başladı

Yunusemre Belediyesi Ortaköy Mahallesi\'nde Lavanta Hasadına Başladı

Yunusemre Belediyesi, Ortaköy Mahallesi'nde hayata geçirdiği lavanta bahçesinde hasat başladı. 7 dönümlük alanda yetiştirilen lavantalar, bölge halkına alternatif ürün anlamında güzel bir örnek oluşturuyor.

16.08.2024 13:41  Güncelleme: 13:43
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Yunusemre Belediyesinin Ortaköy Mahallesi'nde hayata geçirdiği lavanta bahçesinde hasat başladı. 7 dönümlük araziye dikilen lavanta bahçesi ile bölge halkına alternatif ürün anlamında güzel bir örnek sunuluyor.

Alternatif ürün çalışmaları ile Yuntdağı bölgesinin kalkınmasına katkı sunan Yunusemre Belediyesi, Ortaköy Mahallesi'nde hayata geçirdiği lavanta bahçesi ile bölge halkına örnek oluyor. 7 dönümlük alanda kurulan lavanta bahçesinde hasat başladı. Düzenlenen hasat törenine Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Belediye Başkan Yardımcıları Cengiz Balkan, Ali Gök, Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Yelda Çevikoğlu, birim müdürleri ve ilgili personel katıldı.

Lavanta hasat töreninde konuşan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, lavanta bitkisinin kırsal kalkınma için güzel bir örnek olduğunu belirtti. Başkan Balaban konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeler yer verdi: "Ortaköy Mahallemizde Yunusemre Belediyemizin hayata geçirdiği lavanta bahçesinde hasat zamanı geldi. 7 dönümlük alanda yetiştirilen lavantalarımız alternatif ürün için güzel bir örnek. Lavanta bitkisinin pek çok yararı var. Yunusemre belediyemizin tarıma önem verme ve tarımı destekleme politikalarına güzel bir örnek. Bu bahçenin yetiştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Yunusemre Belediyesi Ortaköy Mahallesi'nde Lavanta Hasadına Başladı - Son Dakika

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