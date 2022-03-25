Yunusemre Belediyesinden bebek bezi desteği - Son Dakika
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Yunusemre Belediyesinden bebek bezi desteği

25.03.2022 16:37
Yunusemre Belediyesinden bebek bezi desteği

Yunusemre Belediyesi, başlattığı gönül seferberliği muhteviyatında yeni bebek sahibi olan ailelerin mutluluklarına ortak olarak bebek bezi desteği veriyor.

Yunusemre Belediyesi, başlattığı gönül seferberliği muhteviyatında yeni bebek sahibi olan ailelerin mutluluklarına ortak olarak bebek bezi desteği veriyor.

Son yılların en önemli sosyal destek kampanyasını başlatan Yunusemre Belediyesi, bebek sahibi olan ailelere bebek bezi desteğinde bulunuyor. Ailelere bebekleri ile birlikte sağlıklı ve mutlu bir ömür dileyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yardımlaşma ve dayanışma bizim kültürümüzün, inancımızın en temel özelliği. Başlattığımız Gönül Seferberliği muhteviyatında yeni bebek sahibi olan ailelerimize bebek bezi desteği verdik. Bir yandan geleceğe hayırla yad edilecek eserler bırakırken, diğer yandan gönül seferberliğimiz artarak sürüyor. Büyük Yunusemre ailesinin her ferdine aynı sevgi ve heyecanla hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi. - MANİSA

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Yunusemre Belediyesi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yunusemre Belediyesinden bebek bezi desteği - Son Dakika


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