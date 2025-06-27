Yurtiçi Kargo'dan Üretici ve Esnafa 139 Kampanya - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Yurtiçi Kargo'dan Üretici ve Esnafa 139 Kampanya

27.06.2025 12:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yurtiçi Kargo, Türkiye genelinde 139 kampanya ile esnaf ve üreticilere destek veriyor.

Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, her bölgeye özel kampanyalar geliştirdiklerini, toplam 139 kampanyayla üretici ve esnafın yanında olduklarını belirtti.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Önyol, Yurtiçi Kargo'nun Türkiye genelinde işletmelere sunduğu kampanyalar, yatırımlar ve büyüme stratejisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Hayata geçirdikleri yatırımlar ve modern uygulamalar neticesinde Yurtiçi Kargo'nun yüksek kaliteyle ulaştığının altını çizen Önyol, uluslararası arenada 10 bin kargoda 5 şikayetin büyük başarı kabul edildiğini ifade ederek, Yurtiçi Kargo'nun 10 bin kargoda 1'in altında müşteri şikayeti aldığını aktardı.

Yurtiçi Kargo'nun tüm yatırımlarının operasyonel kabiliyeti ve müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik olduğunu vurgulayan Önyol, son bir yılda sektöre 10 milyar liranın üzerinde yatırım yaptıklarını kaydetti.

Önyol, son dört yılda ise toplam 70 bin metrekare alanda 9 farklı otomasyon merkezi kurduklarını, geliştirdikleri yeni dağıtım ve kargo kabul teknolojileriyle halihazırda yüksek olan hizmet hızını önceki yıllara kıyasla önemli ölçüde artırdıklarını belirtti.

Hayata geçirdikleri yatırımlar ve ulaşılan hizmet kalitesiyle yalnızca büyük şirketlere değil, Türk ekonomisine de katkı sunmayı amaçladıklarını belirten Önyol, şunları kaydetti:

"Bu altyapı yatırımlarını sadece belli başlı markalar için değil, Türkiye'nin dört bir yanındaki tüm işletmeler için yapıyoruz. Türk ekonomisini var gücümüzle destekliyoruz. Anadolu'nun küçük bir ilçesindeki pasajda peynir satan esnaf da, saatte binlerce ürün üreten büyük fabrikalar da bizden aynı kalitede hizmet alıyor. Müşterisine kaliteli hizmet sunan markalar da büyümeye devam ediyor."

"Türkiye'nin her noktasında aktif şekilde hizmet veriyoruz"

Önyol, Türkiye genelindeki tüm ticari işletmeler için mutlaka bir kampanyalarının bulunduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Yurtiçi Kargo olarak sunduğumuz bu hizmeti sadece büyük şehirlerdeki işletmelere değil, ülkemizin dört bir yanındaki tüm işletmelere ulaştırıyoruz. 18 bölge müdürlüğümüz ve 1100'ü aşkın şubemizle Türkiye'nin her noktasında aktif şekilde hizmet veriyoruz. Bölge müdürlüklerimiz ve şubelerimiz, bulundukları alanlardaki ihtiyaçları yakından takip ediyor ve analiz ediyor. Bu doğrultuda biz de her bölgeye özel kampanyalar geliştiriyoruz. Türkiye genelinde 139 kampanyayla üreticinin ve esnafın yanındayız."

Türkiye genelinde birçok farklı sektöre özel kampanyaların işletmelerin kullanımına sunulduğunu vurgulayan Önyol, gıda, esnaf ve KOBİ, tekstil, teknoloji-savunma, kamu, eğitim, sağlık, inşaat-dekorasyon gibi farklı alanlarda toplam 139 kampanyanın aktif olarak yürürlükte olduğunu, bu kampanyalardan Türkiye'nin dört bir yanındaki binlerce işletmenin faydalandığını kaydetti.

Her işletmenin bu avantajlardan kolaylıkla yararlanabileceğini aktaran Önyol, "Sektörüne özel kampanyalar hakkında bilgi almak isteyen müşterilerimiz, en yakın şubemiz ya da bağlı oldukları bölge müdürlüğü aracılığıyla detaylı bilgiye ulaşabilir. Hangi sektörde olursa olsun, büyük ya da küçük demeden her üreticinin, her esnafın yanında olmayı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yurtiçi Kargo'nun sadece bir taşıma firması değil, aynı zamanda ekonomiyi büyüten bir çözüm ortağı olduğuna dikkati çeken Önyol, "Biz iş ortaklarımızın kargo ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyoruz, aynı zamanda onların rekabet gücünü artırmalarına da katkı sunuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Önyol, farklı sektör grupları için onlara en uygun çözümleri sunduklarını kaydederek, kargo hizmetinin özellikle e-ticaretle ilgilenen işletmeler için hayati derecede önemli olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Yurtiçi Kargo, Türkiye, Ekonomi, Finans, Fatih, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yurtiçi Kargo'dan Üretici ve Esnafa 139 Kampanya - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14 bin yıllık kurt yavruları buzlar altında mumyalanmış hâlde bulundu 14 bin yıllık kurt yavruları buzlar altında mumyalanmış hâlde bulundu!
Ayrılık iddiaları son buldu Ronaldo resmen açıklandı Ayrılık iddiaları son buldu! Ronaldo resmen açıklandı
Galatasaray’da kriz çıkartan Domenec Torrent, FIFA Kulüpler Dünya Kupası’na damga vurdu Galatasaray'da kriz çıkartan Domenec Torrent, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na damga vurdu
Hamile Oya’yı katleden caniden “Neden yaptın“ sorusuna korkunç yanıt Hamile Oya'yı katleden caniden "Neden yaptın?" sorusuna korkunç yanıt
Otobüs şoföründen engelli yolcuya skandal sözler: Babanın malı mı geri zekalı Otobüs şoföründen engelli yolcuya skandal sözler: Babanın malı mı geri zekalı
Yıllık 8 milyon euro kazanacak Jonathan David’in yeni takımı belli oldu Yıllık 8 milyon euro kazanacak! Jonathan David'in yeni takımı belli oldu
Fransa’da 400 yıllık mühürlü mezar bulundu Fransa'da 400 yıllık mühürlü mezar bulundu
Doğada yaralı bulduğu sincap, en yakın arkadaşı oldu Doğada yaralı bulduğu sincap, en yakın arkadaşı oldu
Basketbolun efsanesi Milos Teodosic’ten emeklilik kararı Basketbolun efsanesi Milos Teodosic'ten emeklilik kararı
Trabzonspor, Berke Özer için görüşmelere başladı Trabzonspor, Berke Özer için görüşmelere başladı
Okulda trafo patladı: İzdihamda 29 öğrenci hayatını kaybetti, 260 yaralı Okulda trafo patladı: İzdihamda 29 öğrenci hayatını kaybetti, 260 yaralı

12:28
İsrail, Lübnan’ın güneyinde 20 hedefi vurdu
İsrail, Lübnan'ın güneyinde 20 hedefi vurdu
12:22
26 ilde yapılan son seçim anketi İki sürpriz parti baraj sınırında
26 ilde yapılan son seçim anketi! İki sürpriz parti baraj sınırında
11:40
Mansur Yavaş “Siyasetten çekilirim“ sözlerine açıklık getirdi
Mansur Yavaş "Siyasetten çekilirim" sözlerine açıklık getirdi
11:24
Bakanlıktan emlakta fahiş fiyata 4,2 milyon lira ceza
Bakanlıktan emlakta fahiş fiyata 4,2 milyon lira ceza
10:12
Türkiye sıcaktan kavrulurken Rize’de kar kalınlığı 5 metreyi buldu
Türkiye sıcaktan kavrulurken Rize'de kar kalınlığı 5 metreyi buldu
19:14
Beşiktaş’tan Osayi Samuel’e yeni teklif
Beşiktaş'tan Osayi Samuel'e yeni teklif
18:53
Fenerbahçe’nin imza kampanyasında yeni gelişme
Fenerbahçe'nin imza kampanyasında yeni gelişme
18:49
ABD’li siyonist, rahibi çarmıha gererek öldürdü
ABD'li siyonist, rahibi çarmıha gererek öldürdü
18:48
Dünya devleri Gyökeres için yarışa girdi
Dünya devleri Gyökeres için yarışa girdi
18:39
Naci Görür, iki şehrin ismini vererek uyardı: Yediler mertebesinde deprem üretebilir
Naci Görür, iki şehrin ismini vererek uyardı: Yediler mertebesinde deprem üretebilir
18:22
6 katlı binadan bu kez 20 kamyon çöp çıktı
6 katlı binadan bu kez 20 kamyon çöp çıktı
17:55
Bodrum FK’den ayrılan Morais’in yeni adresi şaşırttı
Bodrum FK'den ayrılan Morais'in yeni adresi şaşırttı
17:53
İkinci el araç satışında 6 ay-6 bin kilometre kısıtlaması uzatıldı
İkinci el araç satışında 6 ay-6 bin kilometre kısıtlaması uzatıldı
17:38
Karpuz almak için girdiği barajda boğuldu
Karpuz almak için girdiği barajda boğuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2025 13:59:33. #7.13#
SON DAKİKA: Yurtiçi Kargo'dan Üretici ve Esnafa 139 Kampanya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.