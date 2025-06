Yurtiçi Kargo'dan Üretici ve Esnafa 139 Kampanya

Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, her bölgeye özel kampanyalar geliştirdiklerini, toplam 139 kampanyayla üretici ve esnafın yanında olduklarını belirtti.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Önyol, Yurtiçi Kargo'nun Türkiye genelinde işletmelere sunduğu kampanyalar, yatırımlar ve büyüme stratejisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Hayata geçirdikleri yatırımlar ve modern uygulamalar neticesinde Yurtiçi Kargo'nun yüksek kaliteyle ulaştığının altını çizen Önyol, uluslararası arenada 10 bin kargoda 5 şikayetin büyük başarı kabul edildiğini ifade ederek, Yurtiçi Kargo'nun 10 bin kargoda 1'in altında müşteri şikayeti aldığını aktardı.

Yurtiçi Kargo'nun tüm yatırımlarının operasyonel kabiliyeti ve müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik olduğunu vurgulayan Önyol, son bir yılda sektöre 10 milyar liranın üzerinde yatırım yaptıklarını kaydetti.

Önyol, son dört yılda ise toplam 70 bin metrekare alanda 9 farklı otomasyon merkezi kurduklarını, geliştirdikleri yeni dağıtım ve kargo kabul teknolojileriyle halihazırda yüksek olan hizmet hızını önceki yıllara kıyasla önemli ölçüde artırdıklarını belirtti.

Hayata geçirdikleri yatırımlar ve ulaşılan hizmet kalitesiyle yalnızca büyük şirketlere değil, Türk ekonomisine de katkı sunmayı amaçladıklarını belirten Önyol, şunları kaydetti:

"Bu altyapı yatırımlarını sadece belli başlı markalar için değil, Türkiye'nin dört bir yanındaki tüm işletmeler için yapıyoruz. Türk ekonomisini var gücümüzle destekliyoruz. Anadolu'nun küçük bir ilçesindeki pasajda peynir satan esnaf da, saatte binlerce ürün üreten büyük fabrikalar da bizden aynı kalitede hizmet alıyor. Müşterisine kaliteli hizmet sunan markalar da büyümeye devam ediyor."

"Türkiye'nin her noktasında aktif şekilde hizmet veriyoruz"

Önyol, Türkiye genelindeki tüm ticari işletmeler için mutlaka bir kampanyalarının bulunduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Yurtiçi Kargo olarak sunduğumuz bu hizmeti sadece büyük şehirlerdeki işletmelere değil, ülkemizin dört bir yanındaki tüm işletmelere ulaştırıyoruz. 18 bölge müdürlüğümüz ve 1100'ü aşkın şubemizle Türkiye'nin her noktasında aktif şekilde hizmet veriyoruz. Bölge müdürlüklerimiz ve şubelerimiz, bulundukları alanlardaki ihtiyaçları yakından takip ediyor ve analiz ediyor. Bu doğrultuda biz de her bölgeye özel kampanyalar geliştiriyoruz. Türkiye genelinde 139 kampanyayla üreticinin ve esnafın yanındayız."

Türkiye genelinde birçok farklı sektöre özel kampanyaların işletmelerin kullanımına sunulduğunu vurgulayan Önyol, gıda, esnaf ve KOBİ, tekstil, teknoloji-savunma, kamu, eğitim, sağlık, inşaat-dekorasyon gibi farklı alanlarda toplam 139 kampanyanın aktif olarak yürürlükte olduğunu, bu kampanyalardan Türkiye'nin dört bir yanındaki binlerce işletmenin faydalandığını kaydetti.

Her işletmenin bu avantajlardan kolaylıkla yararlanabileceğini aktaran Önyol, "Sektörüne özel kampanyalar hakkında bilgi almak isteyen müşterilerimiz, en yakın şubemiz ya da bağlı oldukları bölge müdürlüğü aracılığıyla detaylı bilgiye ulaşabilir. Hangi sektörde olursa olsun, büyük ya da küçük demeden her üreticinin, her esnafın yanında olmayı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yurtiçi Kargo'nun sadece bir taşıma firması değil, aynı zamanda ekonomiyi büyüten bir çözüm ortağı olduğuna dikkati çeken Önyol, "Biz iş ortaklarımızın kargo ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyoruz, aynı zamanda onların rekabet gücünü artırmalarına da katkı sunuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Önyol, farklı sektör grupları için onlara en uygun çözümleri sunduklarını kaydederek, kargo hizmetinin özellikle e-ticaretle ilgilenen işletmeler için hayati derecede önemli olduğunu belirtti.