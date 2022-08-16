Yalova Makine İhtisas OSB'de 4'üncü fabrikanın temeli atıldı - Son Dakika
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Yalova Makine İhtisas OSB'de 4'üncü fabrikanın temeli atıldı

16.08.2022 13:42
Yalova Makine İhtisas OSB'de 4'üncü fabrikanın temeli atıldı

Yüzlerce fabrikada on binlerce kişinin istihdamının sağlanacağı Yalova Makine Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 4'üncü fabrikanın temeli düzenlenen törenle atıldı.

Yüzlerce fabrikada on binlerce kişinin istihdamının sağlanacağı Yalova Makine Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 4'üncü fabrikanın temeli düzenlenen törenle atıldı.

Tamamlandığında 320 fabrikanın faaliyet göstereceği ve 25 bin kişinin istihdamının sağlanacağı Yalova Makine OSB'nin 1. etap çalışmaları çerçevesinde dördüncü üretim tesisinin temeli atıldı. Arı Döküm ve Makine tesislerinin temel atma töreninde konuşma yapan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, eylül ayında Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) tersaneler ve milli proje TOGG'a da hizmet verecek nitelikte test ve kalibrasyon merkezinin temelini atacaklarını söyledi. Özdemir, Yalova Üniversitesi'nin makine, mekatronik ve endüstri mühendisliği bölümlerinden oluşan mühendislik fakülte kampüsünün temellerinin de ekim ayında atılacağını atılacağını ifade etti. Sanayi bölgesinde fabrika topluluğu inşa etmediklerinin altını çizen Direnç Özdemir şöyle konuştu:

"Biz burada üniversite, kamu, sanayi iş birliği ekosistemini inşa ediyoruz. Anadolu 5.0 adını verdiğimiz mimari konseptimizi devlet büyüklerimiz çok beğendiler ama işimizin çok zor olduğunu da söylediler. Büyük ihtimalle başaramayacaksınız demişlerdi. Bugün itibariyle görüyoruz ki şu ana kadar yaklaşık 20'ye yakın sanayi kuruluşumuza ruhsat vermiş durumdayız. Çok şükür ki Anadolu 5.0 adını vermiş olduğumuz, Anadolu'nun sivil mimarisini endüstrideki yorumlanışı niteliğindeki bu mimaride belki de dünyada tek bir örneğini burada inşa ediyoruz. Hem estetik ama bir o kadar da yeşil binalar inşa ediyoruz burada. Her bir tesisimiz sosyal donatı alanlarımız da dahil her fabrika tesisi TSE yeşil bina kriterleri ile inşa edilmekte. Bu anlamda inşallah hem Türkiye'de hem dünyada bir ilki güzel, yeşil Yalova'mızda gerçekleştirmiş olacağız. O cam mekanlı, silikon cepheli, ruhsuz, kimliksiz ve yeşil mutabakata aykırı yapılar yerine burada hem kültürümüz yaşatan hem de yeşil binalarla mutlu çalışanların topluluğunu hep birlikte inşa etmiş olacağız."

AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol ise iktidarı dönemlerinde bugün gelinen noktada Türkiye'nin her yerinin şantiye alanına döndüğünü ifade etti. Akyol, ekonomik kriz varken bile çalışmaların hızla devam ettiğine dikkati çekti.

AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu ise firma sahibi Özgür Karakuş'un kız kardeşinin eş olması sebebiyle temel atma törenine katıldığını belirtti. Çivitcioğlu, Türkiye'nin 20 seneden beri eğitim, ulaşım, sağlık, kültür ve ekonomik alanlarda çok büyük kazanımlar elde ettiğini söyledi.

Arı Döküm ve Makine Genel Müdürü Özgür Karakuş ise teknolojik yatırımlar yapmak ve istihdamlarını artırmak istediklerini belirterek, "24 yıllık geçmişimizde 45'ten fazla ülkeye ihracat yaptık. Ürünlerimizin yüzde 95'ini ihraç etmekteyiz. Ar-ge yapıyoruz, tasarlıyoruz ve sürekli büyüyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri fabrikanın temeline ilk betonu atan butona hep birlikte bastı. Temel atma törenine Vali Muammer Erol, Yalova Belediye Başkan Vekili Nusret Karaalioğlu, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Termal Belediye Başkanı Hüseyin Sinan Acar, Taşköprü Belediye Başkanı İsmail Arslan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Özkan Seyrek de katıldı. - YALOVA

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Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye, Yalova, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yalova Makine İhtisas OSB'de 4'üncü fabrikanın temeli atıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova Makine İhtisas OSB'de 4'üncü fabrikanın temeli atıldı - Son Dakika
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