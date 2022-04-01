Zabıtadan ekiplerinden KDV denetimi - Son Dakika
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Zabıtadan ekiplerinden KDV denetimi

01.04.2022 13:37
Zabıtadan ekiplerinden KDV denetimi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, temel gıda ürünlerindeki KDV oranında yapılan indirimin ardından temizlik ürünlerinde de KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmesiyle birlikte marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, temel gıda ürünlerindeki KDV oranında yapılan indirimin ardından temizlik ürünlerinde de KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmesiyle birlikte marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, temel ihtiyaç ve temizlik ürünlerinde KDV oranının yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmesi sonrasında Malatya genelinde bulunan marketlerde denetimler yaptı.

Zabıta ekipleri denetimler sırasında özellikle zincir marketler başta olmak üzere yerel marketlerde ve indirimin uygulandığı ürünlerin satışını yapan iş yerlerinde KDV indiriminin etiketlere yansıtılıp yansıtılmadığını kontrol ediyor. Ekipler, raflardan aldıkları ürünleri kasaya giderek kontrollerini gerçekleştirerek raf ve kasadaki fiyatların karşılaştırılması yapılıyor.

Ekipler, marketlerde KDV indiriminin uygulanıp uygulanmadığı kontrolünün yanı sıra Ramazan ayı öncesinde denetim yapılan iş yerlerinde ürünlerin etiket ve tarih kontrollerini de gerçekleştiriyor. - MALATYA

Zabıtadan ekiplerinden KDV denetimi
Zabıtadan ekiplerinden KDV denetimi

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Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Malatya, Zabıta, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Zabıtadan ekiplerinden KDV denetimi - Son Dakika


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