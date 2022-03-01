Zabıtadan marketlerde etiket denetimi - Son Dakika
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Zabıtadan marketlerde etiket denetimi

01.03.2022 13:57
Zabıtadan marketlerde etiket denetimi

Menteşe Belediyesi Zabıta Ekipleri ve Ticaret İl Müdürlüğü görevlisi tarafından ilçe merkezindeki ulusal ve yerel ölçekli marketlerdeki temel gıda ürünleri olarak belirlenen ekmek, pirinç, sıvı yağ, makarna, yoğurt gibi ürünlerin reyon fiyatı ve kasa fiyatları karşılaştırılarak denetlendi.

Menteşe Belediyesi Zabıta Ekipleri ve Ticaret İl Müdürlüğü görevlisi tarafından ilçe merkezindeki ulusal ve yerel ölçekli marketlerdeki temel gıda ürünleri olarak belirlenen ekmek, pirinç, sıvı yağ, makarna, yoğurt gibi ürünlerin reyon fiyatı ve kasa fiyatları karşılaştırılarak denetlendi. Uygulama kapsamında fiyat etiketlerinde uyulması gereken yasal prosedürde market yöneticilerine ve işletmecilere anlatıldı.

Yapılan uygulama ile ilgili bilgi veren Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Yapılan denetimlerde halkımızın alışveriş yaptığı esnafımızın, yerel ve ulusal marketlerin büyük ölçüde yönetmeliğe uyduğunu tespit ettik. Ekiplerimiz 6502 sayılı kanunun yasal prosedürü gereği uyulması gereken kuralları ve yapılması gereken etiket çalışmalarını da işletmecilere ve yöneticilere anlattılar. Konuya hassasiyet gösteren esnafımıza teşekkür ediyorum. Denetimlerimiz devam edecektir" dedi. - MUĞLA

Zabıtadan marketlerde etiket denetimi
Zabıtadan marketlerde etiket denetimi
Zabıtadan marketlerde etiket denetimi

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Ticaret, Market, Pirinç, Zabıta, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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