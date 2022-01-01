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Zam yağmurundan trafik sigortası da etkilendi! Yeni tarife 1 Şubat'tan itibaren geçerli olacak - Son Dakika

Zam yağmurundan trafik sigortası da etkilendi! Yeni tarife 1 Şubat'tan itibaren geçerli olacak

01.01.2022 16:34
Zam yağmurundan trafik sigortası da etkilendi! Yeni tarife 1 Şubat'tan itibaren geçerli olacak

Akaryakıt, elektrik, doğal gaz ve köprü geçiş ücretlerine arka arkaya zam gelmesinden sonra trafik sigortası tavan primi ücretinde de artışa gidildi. Bu kapsamda trafik sigortası tavan primi ücreti 1 Şubat'tan itibaren yüzde 20 oranında zamlanırken, aylık tavan artışları yüzde 1,5 olarak belirlendi.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte değişikliğe gitti.

TAVAN PRİM ÜCRETİNE YÜZDE 20 ZAM GELDİ

Dünkü Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yapılan değişiklikle birlikte, zorunlu trafik sigortasında tavan prim 1 Şubat 2022'den itibaren yüzde 20 oranında artırıldı. Dünya'dan Selçuk Altun'un haberine göre, bununla birlikte yine aynı tarihte geçerli olmak üzere aylık tavan artışların yüzde 1,5 olarak uygulanacağı kararı verildi. Bu oran daha önce yüzde 1.25'ti.

ARAÇLARIN YAKIT VE EMİSYON DURUMUNA GÖRE YÜZDE 10 İNDİRİM YAPILABİLECEK

Trafik sigorta poliçesinin iptali durumunda ise, sigorta şirketine tahakkuk eden primin 40 TL'den az olamayacağı, bu primin 32 TL'sinin acente komisyonu olarak tahakkuk ettirileceği hüküm altına alındı. Ayrıca, yönetmeliğe eklenen bir ek madde ile SEDDK'nın araçların yakıt cinsine ve emisyon değerlerine göre prim indirim ve artırım oranlarına ek olarak yüzde 10'a kadar indirim veya artırım uygulamaları getirebileceği karara bağlandı.

Düzenlemenin sigorta şirketleri için ciddi zararlar yazılan trafik sigortası tarafında "kurtarıcı olduğu" değerlendiriliyor. Sigorta şirketleri, maliyetlerin çok arttığını, devletin belirlediği fiyat artış oranının yetersiz kaldığını ve prim artışının kaçınılmaz hale geldiğini dile getiriyordu.

TAVAN FİYAT UYGULAMASI VAR

2017 yılından itibaren trafik sigortasında azami fiyat (tavan fiyat) uygulamasına geçildi ve il il, hem araç gruplarına hem de sürücülerin hasar geçmişine göre sigorta primlerini Hazine ve Maliye Bakanlığı belirlemeye başladı.

Sigortacılar, kamunun belirlediği fiyatın üzerine çıkamıyor ama isterlerse altına inebiliyorlar. Sigorta şirketlerinin trafik sigortasına uygulayacakları fiyat artışlarını da Hazine ve Maliye Bakanlığı belirliyor.

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Tragger, Sigorta, Selçuk, Gazete, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Zam yağmurundan trafik sigortası da etkilendi! Yeni tarife 1 Şubat'tan itibaren geçerli olacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Zam yağmurundan trafik sigortası da etkilendi! Yeni tarife 1 Şubat'tan itibaren geçerli olacak - Son Dakika
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