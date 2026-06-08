Zara\'da 2026 Patates Ekim Sezonu Başladı

Sivas'ın Zara ilçesinde 2026 yılı patates ekim sezonu başladı. İlçe genelinde yaklaşık 15 bin dekarlık alanda 3 bin 750 ton patates tohumu toprakla buluşturulurken, hava şartlarının uygun seyretmesi halinde yaklaşık 75 bin ton ürün hasadı hedefleniyor.

Sivas'ın Zara ilçesinde üreticiler 2026 yılı patates ekimine başladı. İlçe genelinde önemli tarım ürünlerinden biri olan patateste bu yıl yaklaşık 15 bin dekarlık alanda ekim yapılması planlanıyor. Üreticiler tarafından yaklaşık 3 bin 750 ton patates tohumu toprakla buluşturulacak. Bazı üreticilerin birkaç dönüm alanda ekim yaptığı, bazı çiftçilerin ise 6 ila 7 dekar arasında değişen arazilerde patates yetiştiriciliği yaptığı belirtildi. Hava şartlarının üretime elverişli seyretmesi durumunda ilçede yaklaşık 75 bin ton patates hasadı gerçekleştirilmesinin hedeflendiği öğrenildi. Zara'da patates üretiminin hem bölge ekonomisine hem de tarımsal üretime önemli katkı sağlaması bekleniyor.

"75 bin ton patates elde edilmesi bekleniyor"

Çiftçilik ile uğraşan Abdullah Celep, patates ekiminin başladığını belirterek, "2026 yılı Patates ekimi ilçemiz genelinde başladı. Yaklaşık 15 bin dekar arazide 3 bin 750 ton patates tohumu ekilmesi planlanıyor. Dönüm dönüm patates eken çiftçilerimiz var. Eğer havalar iyi giderse 75 bin ton patates elde edilmesi bekleniyor. Patatesin, çiftçiler arasında toprağa zarar verdiği söylenmektedir. Ama bu söylenti doğru değildir. Bilinçli bir şekilde patates ekimi yapıldığında toprağa hiçbir zarar vermez. Bazı durumlarda aşırı kimyasal kullanıldığında patatesin kalitesi düşer ve toprağa zarar verir. Bilinçli bir şekilde ekim yapılırsa toprağa hiçbir zarar vermez. Patates hasadından sonra ekilecek bütün ürünler için büyük avantaj sağlamaktadır" dedi. - SİVAS