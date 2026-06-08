Zara'da 2026 Patates Ekim Sezonu Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zara'da 2026 Patates Ekim Sezonu Başladı

Zara\'da 2026 Patates Ekim Sezonu Başladı
08.06.2026 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Zara ilçesinde 15 bin dekar alanda patates ekimi yapıldı, 75 bin ton hasat hedefleniyor.

Sivas'ın Zara ilçesinde 2026 yılı patates ekim sezonu başladı. İlçe genelinde yaklaşık 15 bin dekarlık alanda 3 bin 750 ton patates tohumu toprakla buluşturulurken, hava şartlarının uygun seyretmesi halinde yaklaşık 75 bin ton ürün hasadı hedefleniyor.

Sivas'ın Zara ilçesinde üreticiler 2026 yılı patates ekimine başladı. İlçe genelinde önemli tarım ürünlerinden biri olan patateste bu yıl yaklaşık 15 bin dekarlık alanda ekim yapılması planlanıyor. Üreticiler tarafından yaklaşık 3 bin 750 ton patates tohumu toprakla buluşturulacak. Bazı üreticilerin birkaç dönüm alanda ekim yaptığı, bazı çiftçilerin ise 6 ila 7 dekar arasında değişen arazilerde patates yetiştiriciliği yaptığı belirtildi. Hava şartlarının üretime elverişli seyretmesi durumunda ilçede yaklaşık 75 bin ton patates hasadı gerçekleştirilmesinin hedeflendiği öğrenildi. Zara'da patates üretiminin hem bölge ekonomisine hem de tarımsal üretime önemli katkı sağlaması bekleniyor.

"75 bin ton patates elde edilmesi bekleniyor"

Çiftçilik ile uğraşan Abdullah Celep, patates ekiminin başladığını belirterek, "2026 yılı Patates ekimi ilçemiz genelinde başladı. Yaklaşık 15 bin dekar arazide 3 bin 750 ton patates tohumu ekilmesi planlanıyor. Dönüm dönüm patates eken çiftçilerimiz var. Eğer havalar iyi giderse 75 bin ton patates elde edilmesi bekleniyor. Patatesin, çiftçiler arasında toprağa zarar verdiği söylenmektedir. Ama bu söylenti doğru değildir. Bilinçli bir şekilde patates ekimi yapıldığında toprağa hiçbir zarar vermez. Bazı durumlarda aşırı kimyasal kullanıldığında patatesin kalitesi düşer ve toprağa zarar verir. Bilinçli bir şekilde ekim yapılırsa toprağa hiçbir zarar vermez. Patates hasadından sonra ekilecek bütün ürünler için büyük avantaj sağlamaktadır" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Çiftçilik, Ekonomi, Sivas, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Zara'da 2026 Patates Ekim Sezonu Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polis memuru evinde ölü bulundu Polis memuru evinde ölü bulundu
Gaziantep’te kızını darbedip sürükleyen babanın 12 suç kaydı çıktı Gaziantep'te kızını darbedip sürükleyen babanın 12 suç kaydı çıktı
Kayıp olarak aranıyordu 5 yaşındaki Menesa havuzda ölü bulundu Kayıp olarak aranıyordu! 5 yaşındaki Menesa havuzda ölü bulundu
Eşini odunla döverek öldüren şüpheli tutuklandı Eşini odunla döverek öldüren şüpheli tutuklandı
Aziz Yıldırım cephesinden teknik direktör ve transfer sözleri Aziz Yıldırım cephesinden teknik direktör ve transfer sözleri
Hakan Safi, yeni transferini sandık başında ilan etti Hakan Safi, yeni transferini sandık başında ilan etti

10:11
Özel’den Kılıçdaroğlu’na sürpriz teklif: “İkimiz de çekilelim“ dedi yeni isim önerdi
Özel'den Kılıçdaroğlu'na sürpriz teklif: "İkimiz de çekilelim" dedi yeni isim önerdi
10:05
Aziz Yıldırım kararını verdi İşte takımı emanet edeceği isim
Aziz Yıldırım kararını verdi! İşte takımı emanet edeceği isim
10:02
Husilerden İsrail’e yeni darbe Kızıldeniz’i kapattılar
Husilerden İsrail'e yeni darbe! Kızıldeniz'i kapattılar
09:06
Hamaney: Siyonist rejimin nefesinin sayılı günü kaldı
Hamaney: Siyonist rejimin nefesinin sayılı günü kaldı
08:53
İran’dan jet misilleme Devrim Muhafızları İsrail’deki 2 hava üssünü hedef aldı
İran'dan jet misilleme! Devrim Muhafızları İsrail'deki 2 hava üssünü hedef aldı
08:50
Avrasya Tüneli’nde kaza Tüneli su bastı
Avrasya Tüneli'nde kaza! Tüneli su bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 10:32:32. #.0.4#
SON DAKİKA: Zara'da 2026 Patates Ekim Sezonu Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.