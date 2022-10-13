ZBEÜ işbirliği ile 3. Uluslararası Bankacılık Kongresi düzenlendi - Son Dakika
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ZBEÜ işbirliği ile 3. Uluslararası Bankacılık Kongresi düzenlendi

13.10.2022 18:16
ZBEÜ işbirliği ile 3. Uluslararası Bankacılık Kongresi düzenlendi

3. Uluslararası Bankacılık Kongresi, 6-7 Ekim'de ZBEÜ'nün katkılarıyla Türkiye Bankalar Birliğinin ev sahipliğinde düzenlendi.

3. Uluslararası Bankacılık Kongresi, 6-7 Ekim'de ZBEÜ'nün katkılarıyla Türkiye Bankalar Birliğinin ev sahipliğinde düzenlendi.

"Geleceğin Bankacılığına Doğru Güncel Gelişme ve Trendler" ana temasıyla çevrimiçi olarak düzenlenen kongrede, Türkiye Bankalar Birliği Genel Sekreteri Dr. Ekrem Keskin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkan Yardımcısı Vekili Dr. Mustafa Aydın, Uluslararası Finans Enstitüsü Başekonomisti Robin Brooks, IMF Strateji, Politika ve İnceleme Dairesi Başkanı Ceyla Pazarbaşıoğlu, Avrupa Bankacılık Federasyonu Sürdürülebilir Büyümenin Finansmanı Direktörü Burçak İnel ve Arap Bankalar Birliği Genel Sekreteri Wissam Fattouh konuşmacı olarak yer aldı.

Amaç bankacılık ile akademi arasındaki bağları güçlendirmek

Bankacılık sektörü ile akademi arasındaki bağları güçlendirmek, finans sektöründeki güncel gelişmeler ve akademik çalışmalar hakkında bilgi sunmak amacıyla düzenlenen kongrede, Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve diğer beş katılımcı üniversite rektörü onur kurulunda yer alırken, Üniversitenin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Finans ve Bankacılık programı akademisyenleri de etkinlikte hazır bulundu.

Türkiye Bankalar Birliği Genel Sekreteri Dr. Ekrem Keskin, kongrenin düzenlenmesinde ortak çalışmalar yürüten Başkent Üniversitesi, Beykent Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Hitit Üniversitesi ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi bünyesinde çalışan akademisyenlere teşekkürlerini sundu.

İki gün devam eden kongreye 27 üniversite ve 6 kurumdan ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda akademisyen ve iş insanı katıldı. Kongrede finans, risk yönetimi, hukuk, yapay zeka, blokzinciri, kripto para, açık bankacılık, yeşil finans, sürdürülebilirlik, inovasyon ve benzeri konularda 50 bildiri sunuldu. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Türkiye Bankalar Birliği, Mustafa Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ZBEÜ işbirliği ile 3. Uluslararası Bankacılık Kongresi düzenlendi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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