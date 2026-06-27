Zeytin Güvesine Karşı İlaçlama Uyarısı

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Tarım ve Orman Müdürlüğü, zeytin üreticilerine zeytin güvesine karşı mücadele konusunda önemli bir uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, özellikle ilçenin yüksek kesimlerindeki zeytinliklerde ilaçlama zamanının geldiği belirtildi.

Müdürlükten yapılan duyuruya göre, Gökeyüp, Poyraz, Kemer, Kurttutan, Hacıhıdır, Bozdağ ve benzeri yüksek rakımlı mahallelerde zeytinliği bulunan üreticilerin, zeytin güvesinin meyve nesline karşı ilaçlama yapmaları gerektiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Salihli'nin ova ve kırtaban bölgelerinde zeytin güvesi meyve neslinin yoğunluğunun devam ettiği vurgulanarak, bu bölgelerde zeytin üretimi yapan çiftçilere ikinci bir ilaçlama yapmaları tavsiye edildi.

Yetkililer, zeytin güvesine karşı zamanında yapılacak mücadelenin ürün kayıplarını önlemek ve verimi korumak açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, üreticilerin belirtilen tarihlere uymalarını istedi. - MANİSA