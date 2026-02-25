Zeytin Halkalı Leke Hastalığı Riski Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zeytin Halkalı Leke Hastalığı Riski Arttı

Zeytin Halkalı Leke Hastalığı Riski Arttı
25.02.2026 08:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saruhanlı'da zeytin ağaçlarında halkalı leke hastalığı riski yükseldi, üreticilere uyarı yapıldı.

Saruhanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, erken tahmin ve uyarı istasyonlarından alınan veriler doğrultusunda zeytin ağaçlarında halkalı leke hastalığı riskinin arttığını açıkladı.

İlçe genelinde yapılan teknik değerlendirmelerde, Zeytin Halkalı Leke hastalığı için enfeksiyon ve hastalık şiddetinin yükseldiğinin görüldüğü belirtildi. Özellikle nemli ve ılıman hava şartlarının hastalığın yayılımını hızlandırdığına dikkat çekildi.

Saruhanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 26 Şubat 2026 tarihinden sonra toprak ve hava şartlarının uygun olması halinde, üreticilerin Halkalı Leke hastalığına karşı ruhsatlı bitki koruma ürünleri ile ilaçlama yapmaları gerektiği ifade edildi.

Yetkililer, üreticilerin ilaçlama öncesinde hava durumunu takip etmeleri, etiket bilgilerine uygun doz ve uygulama yöntemlerini kullanmaları gerektiğini vurgularken, aksi takdirde verim ve kalite kayıplarının yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Zeytin üreticilerinin mağduriyet yaşamamaları adına gerekli tedbirleri zamanında almaları istenirken, detaylı bilgi için Saruhanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvurabilecekleri bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çiftçilik, Ekonomi, Halkalı, Zeytin, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Zeytin Halkalı Leke Hastalığı Riski Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ adliyede Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ adliyede
Kar 3 metreyi aştı, evler kayboldu Kar 3 metreyi aştı, evler kayboldu
Üç kesime büyük kolaylık Erdoğan imzaladı, kredilerde yüzde 100 faiz indirimi Üç kesime büyük kolaylık! Erdoğan imzaladı, kredilerde yüzde 100 faiz indirimi
Türk futbolunda neler oluyor Nazillispor’da yine çekilme iddiası Türk futbolunda neler oluyor? Nazillispor'da yine çekilme iddiası
Yasak dinlemiyorlar: Bybit, Türk fenomenlerle referans programına devam ediyor Yasak dinlemiyorlar: Bybit, Türk fenomenlerle referans programına devam ediyor
Ormanda gezen avcı fark etti Değeri altınla yarışıyor, büyüklüğü inanılmaz Ormanda gezen avcı fark etti! Değeri altınla yarışıyor, büyüklüğü inanılmaz

09:11
Takımın performansından memnun olmayınca tesislerin girişine dışkı bıraktılar
Takımın performansından memnun olmayınca tesislerin girişine dışkı bıraktılar
09:04
Kenan Yıldız’ın zor anları: Söylenenler karşısında neye uğradığını şaşırdı
Kenan Yıldız'ın zor anları: Söylenenler karşısında neye uğradığını şaşırdı
08:53
17 yaşındaki İremnur’dan korkunç iddia: Öz ağabeyim taciz etti, yardım edin
17 yaşındaki İremnur'dan korkunç iddia: Öz ağabeyim taciz etti, yardım edin
06:58
Trump’tan tarihte bir ilk Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti
Trump'tan tarihte bir ilk! Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti
06:47
F-16’nın düşme anı Görüntüye sürücünün sorusu damga vurdu
F-16'nın düşme anı! Görüntüye sürücünün sorusu damga vurdu
06:03
Balıkesir’de F-16 savaş uçağı düştü Bir pilotumuz şehit oldu
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Bir pilotumuz şehit oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 09:38:01. #.0.5#
SON DAKİKA: Zeytin Halkalı Leke Hastalığı Riski Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.