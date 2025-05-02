Zeytin Üreticilerine Hastalık Uyarısı - Son Dakika
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Ekonomi

Zeytin Üreticilerine Hastalık Uyarısı

Zeytin Üreticilerine Hastalık Uyarısı

Salihli Tarım Müdürlüğü, zeytin dal kanseri ve halkalı leke hastalığına karşı önlemler uyarısı yaptı.

02.05.2025 11:39
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Manisalı zeytin üreticilerine yönelik dal kanseri ve halkalı leke hastalıklarına karşı uyarılarda bulunan Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilerin ağaçlarını kontrol etmeleri gerektiğini kaydetti.

Manisa'nın Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, zeytin üreticilerine 'Zeytin Dal Kanseri ve Zeytin Halkalı Leke' Hastalığına karşı uyararak alınması gereken önlemler hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Üreticilerimizin Zeytinlerde Halkalı Leke hastalığı ve Dal kanserine karşı 02-05 Mayıs 2025 tarihlerinde ruhsatlı bir bitki koruma ürünü ile mücadele yapmaları gerekmektedir. Ayrıca pamuklu bit zararlısının yoğunluğu da kontrol edilerek, sadece yoğunluğun görüldüğü bahçelerde veya ağaçlarda zararlıya karşı ruhsatlı bir ilaçla mücadele edilebilir. Zeytin Dal Kanseri; zeytin ağaçlarının gövde, dal ve sürgünlerinde değişik büyüklükte ur ve siğiller şeklinde görülür. Hasat sırasında oluşan yaralar, şiddetli don olaylarından sonra meydana gelen çatlakların büyüklüğüne göre urlar oluşturur. Bu urlar iletim demetlerini tıkayarak genç sürgünlerde yaprak, çiçek ve meyve dökümüne sebep olur. Zeytin Pamuklu Biti; En uygun mücadele zamanı, sürgün uçlarında ilk pamuklanma görüldükten 10 gün sonra başlamak üzere, çiçeklenme zamanına kadar olan dönemdir. Yoğunluk fazlaysa İlaçlamaya gerek duyulduğunda ağaçların sadece zarar görmüş dalları ilaçlanmalı, kapama mücadeleden kaçınılmalıdır. Böylece doğal düşmanların fazla zarar görmesi engellenmiş, doğal denge korunmuş olur" denildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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