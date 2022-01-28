Zeytin ve zeytinyağı ihracatında Ege Bölgesi lider konumda yer aldı

Türkiye'de 2021 yılındaki 309 milyon dolarlık zeytin ve zeytinyağı ihracatının yüzde 61'i Ege'den gerçekleştirildi. Ülkenin eN fazla zeytin ağacı varlığına sahip Aydın'da ihracatın ve zeytinyağı fiyatlarının artması ile üreticinin yüzü güldü. Geçen yıl 20 TL civarında olan zeytinyağının kilosu bu yıl 40 TL'nin üzerine çıktı.

Türkiye'deki tüm zeytin ve zeytinyağı ihracatçılarının temsilcisi olan Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB) 2020 yılında 159,5 milyon dolar olan ihracatını 2021 yılında yüzde 17'lik gelişimle 187,4 milyon dolara taşıdı. Türk zeytincilik sektörünün 2021 yılındaki 309 milyon dolarlık ihracatının yüzde 61'ini EZZİB üyeleri gerçekleştirdi.

Zeytinyağı ihracatının 27 bin 748 ton karşılığı 95 milyon dolar olduğu bilgisini paylaşan Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, "2020 yılında 2 bin 578 dolar olan zeytinyağının ton başına ortalama ihraç fiyatını, 2021 yılında yüzde 32'lik artışla 3 bin 400 dolara taşıdık. Türk zeytinyağımız 2021 yılında daha katma değerli ihraç edildi. Sofralık zeytin ihracatımızda yüzde 16'lık artışla 74 milyon dolardan 86 milyon dolara çıktı. Prina ihracatından da 7 milyon dolar döviz elde ettik. 2022 yılında ihracatımızdaki artışın katlanarak sürmesini hedefliyoruz" şeklinde konuştu. - AYDIN