Zeytinlikler Madenciliğe Açılmamalı

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, zeytinlik alanların madenciliğe açılmasının telafisi mümkün olmayan kayıplara yol açacağını savunarak, "Zeytin bizim geleceğimizdir, bu geleceği korumak hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, enerji ve maden sahalarına ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek zeytin alanlarının madenciliğe açılmasına yönelik kanuni düzenlemenin TBMM'de kabul edilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çondur, bu düzenlemenin yalnızca doğaya değil, tarımsal üretim alanlarına, çiftçiye ve ülke ekonomisine büyük zararlar vereceğini öne sürdü.

"Ülkemiz gündeminde geniş yankı uyandıran bu kanunun, tarımsal üretimin ve gıda güvenliğinin her geçen gün daha da önem kazandığı bir süreçte kabul edilemez bir konudur" diyen Çondur, Aydın'ın Türkiye'nin en önemli tarım kentlerinden biri olduğunu ve zeytin ile zeytinyağı üretiminde stratejik bir konuma sahip olduğunu hatırlattı.

Aydın'da Çiftçi Kayıt Sistemi'ne yaklaşık 40 bin çiftçinin kayıtlı olduğunu belirten Çondur, "Zeytin, bizim için yalnızca bir tarım ürünü değil, aynı zamanda binlerce yıllık kültürümüzün, toprağımızın ve emeğimizin simgesidir. Atalarımızdan miras kalan bu eşsiz değeri gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

Çondur, 2024 yılı itibarıyla Aydın ilinde toplam 25 milyon 110 bin 538 adet zeytin ağacının bulunduğunu ve bu ağaçlardan toplam 517 bin 487 ton zeytin üretildiğini açıkladı. Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaretle tescillenen Aydın Memecik zeytini ve Aydın Memecik zeytinyağının yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda kültürel bir değer taşıdığını vurgulayan Çondur, bu ürünlerin iç piyasa ve ihracat hacmiyle ülke ekonomisine doğrudan katkı sağladığını söyledi.

2024 yılı üretim verilerine de değinen Çondur, "Bu veriler ışığında, 2024 yılı üretimi sofralıkta 152 bin 362 ton, yağlıkta ise 365 bin 125 ton olarak kayıtlara geçmiştir. Aydın'da 1 milyon 528 bin dekarı aşkın alanda zeytin üretimi yapılmaktadır. İlimizde üretilen zeytinin değeri 5 milyar, zeytinyağının değeri ise 11 milyar TL civarındadır. Bu ürünlerin hasadı, işlenmesi, yurt içi ve yurt dışı pazarlarda satışı sürecinde önemli bir gelir döngüsü oluşmaktadır. Zeytinlik alanların yok edilmesi ile bu döngü kırılacak, ilimizde önemli bir gelir kaybı yaşanacaktır" dedi.

Zeytinlik alanların madencilik faaliyetlerine açılmasının yalnızca çevresel değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik etkileri olacağını savunan Çondur, açıklamasının devamında, "Aydın Ticaret Borsası olarak, zeytinliklerin korunması, tarım alanlarının madencilik faaliyetlerine açılmaması ve sürdürülebilir tarım politikalarının desteklenmesi gerektiğini bir kez daha güçlü bir şekilde vurguluyoruz. Zeytin bizim geleceğimizdir, bu geleceği korumak hepimizin ortak sorumluluğudur" ifadelerine yer verdi. - AYDIN