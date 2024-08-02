Zeytinyağı Fabrikası İşçileri Grevde, Yönetim Tariş'te Fason Üretim Yapıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Zeytinyağı Fabrikası İşçileri Grevde, Yönetim Tariş'te Fason Üretim Yapıyor

İzmir'in Bornova ilçesindeki Kristal Zeytinyağı Fabrikası'nda toplu sözleşme anlaşmazlığı nedeniyle başlayan grev 53 günü geride bıraktı. Grev sırasında fabrika yönetiminin Tariş'te fason üretim yaptığı tespit edildi. İşçiler, bu duruma sert tepki göstererek emeklerinin sömürüldüğünü belirtti. Sendika başkanı ise hukuki sürecin devam ettiğini ve raporun çıkmasını beklediklerini ifade etti.

02.08.2024 17:43
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Zeytinyağı fabrikası işçileri 53 gündür grevde, yönetim Tariş'te fason üretimde

Zeytinyağı fabrikası işçilerinden Tariş'e fason üretim tepkisi

Başkanı Latif Gökçay: "Tariş'te fason üretim tespit ettik. Çalışan arkadaşlarımızın emeği sömürülüyor"

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesindeki Kristal Zeytinyağı Fabrikası'nda, toplu sözleşmede anlaşma sağlanamaması üzerine işçilerin başlattığı grevde 53 gün geride kalırken, fabrika yönetiminin fason üretim yaptığı tespit edildi. Yasak olmasına rağmen Tariş'te yapılan fason üretim mahkeme kararıyla belgelendi, işçiler tepki gösterdi.

Arkas Holding'e bağlı Kristal Zeytinyağı Fabrikası'nın işçileri, grevdeki 53. gününe girdi. Toplu sözleşmede anlaşma sağlanamaması üzerine Bornova'daki fabrika önünde grev yapan işçiler, rahat bir şekilde geçinebileceği bir ücret politikasının belirlenmesini istiyor.

86 işçinin direnişi devam ederken, fabrika yönetiminin "fason" üretim yaptığı iddia edildi. Bu iddialar üzerine Karşıyaka 2. İş Mahkemesi'nin kararıyla Tariş'te delil tespiti yapıldı. Tariş'te fason üretim yapıldığı belgelenirken, işçiler bu duruma sert tepki gösterdi.

Tariş'e fason üretim tepkisi: "Çalışan arkadaşlarımızın emeğini sömürüyor"

Tek Gıda İş Sendikası İzmir 3 No'lu Şube Başkanı Latif Gökçay, yasak olmasına rağmen yapılan fason üretim ile suç işlendiğini söyledi. Gökçay, hukuki sürecin devam ettiğini ifade ederek, bilirkişi raporunu beklediklerini dile getirdi. Bu durumun grev kırıcılığına girdiğini dile getiren Latif Gökçay, "Çiğli Organize'de bulunan Tariş Zeytinyağı'nda, Kristal Yağ etiketli fason üretim yapıldığını duyduk. Karşıyaka 2. İş Mahkemesi'nin kararıyla, denetim yapıldı ve ne yazık ki fason üretim tespit edildi. Şuanda hukuki süreç devam ediyor. Bilirkişi raporu henüz çıkmadı. Rapor çıktıktan sonra da hukuki sürecimiz başlayacak. Tariş şuanda çalışan arkadaşlarımızın emeğini sömürüyor. Çalışan arkadaşlarımızın çocuğunun rızkını gasp ediyor. Tariş, köylüden kurulan, çiftçiden kurulan bir kooperatif. Bu emek sömürüsüne ortak olmaması lazım. Yasak olduğu halde Tariş buna çanak tutuyor. Biz hukuki işlemlerimizi yaptık, yine yapacağız. Tarih bunu affetmeyecektir" dedi.

Latif Gökçay, ücrette iyileştirme istediklerini, bu nedenle grevin devam ettiğini ifade ederek, "Grev esnasında yine işverenlerimizle oturduk konuştuk; ama istenilen ücreti makul görmedik. Onun için grevimiz devam ediyor. Tabi ki bu grev bitecektir. İstediğimiz şekilde bitsin, arzumuz o. Biz iş yerimizi seviyoruz, işimizi seviyoruz. Bu grev bittikten sonra tekrar içeride kaldığımız yerden başlayacağız; ama burada 53 gündür emeğimizin karşılığını almak için mücadele veriyoruz."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Zeytinyağı Fabrikası İşçileri Grevde, Yönetim Tariş'te Fason Üretim Yapıyor - Son Dakika

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