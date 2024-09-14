Zeytinyağı İhracatında Kesinti Kaldırıldı

Ekonomi

Zeytinyağında ihracatçıların rekabetçi sezon şartlarına uyum sağlayabilmeleri için düzenlendiği söylenen dökme ve varilli zeytinyağı ihracatında uygulanan Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu kesintisinin kaldırılmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından dökme ve varilli zeytinyağı ihracatında uygulanan Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu kesintisine ilişkin açıklama yayımlandı. Açıklamada, dökme ve varilli zeytinyağı ihracatı yurt içi tüketici fiyatları, mevsimsel gelişmeler, arz ve stok durumu gibi unsurlarıyla yakından takip edilerek çerçevede söz konusu ürünün ihracatına yönelik dönemsel tedbirler uygulandığı aktarıldı.

Bu çerçevede, Avrupa'da yaşanan kuraklık nedeniyle İspanya ve İtalya başta olmak üzere dünyada zeytinyağı üretiminin yüzde 20 oranında azaldığı, Türkiye'nin üretiminin ise yüzde 62 artış gösterdiği 2022-2023 sezonunda dökme ve varilli zeytinyağı ihracatının, ambalajlı zeytinyağına yönlendirilerek katma değerli ürün ihracatına katkı sağlanması amacından hareketle, her türlü dökme ve varilli zeytinyağı ihracatında kilogram başına 20 Cent kesinti yapılması kararlaştıran 7391 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere ilgili resmi ve sektörel kuruluşlar ile zeytinyağı piyasasına ilişkin dış ticaret, yurt içi arz, tedarik, yurt dışı ve yurt içi fiyatlar, Türkiye ve dünyadaki güncel gelişmeler yakından takip edildiği belirtilen açıklamada, 2023-2024 zeytinyağı sezonunda dünya ve Türkiye zeytinyağı piyasaları incelendiğinde; Türkiye dahil geleneksel ihracatçı ülkelerde bir önceki sezonuna göre beklenenin üzerinde bir rekolte ile tamamlanacağı, aynı artış trendinin 2024-2025 sezonunda da devam edeceği gözlemlendiği kaydedildi.

Bu çerçevede ihracatçıların rekabetçi sezon şartlarına uyum sağlayabilmeleri, mevcut ihraç pazarlarının muhafaza edilmesi ve yeni pazar entegrasyonunun kolaylaştırılmasını teminen dökme ve varilli zeytinyağı ihracatı için uygulanan kesintinin kaldırılması karar verildiği açıklandı. - ANKARA