Zeytinyağının lezzete dönüşen zahmetli yolculuğu başladı - Son Dakika
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Zeytinyağının lezzete dönüşen zahmetli yolculuğu başladı

06.10.2022 11:44

Zeytinyağının lezzete dönüşen zahmetli yolculuğu başladı Fiyatların kilogramda 60-70 TL bandında olduğu zeytinyağında en çok ihracat yapılan ülkenin ABD olduğu belirtilirken, bu sene Avrupa'nın yüzde 80'ine talip olduğu öğrenildi Türk mutfağının vazgeçilmezi zeytinyağının lezzete dönüşen...

Zeytinyağının lezzete dönüşen zahmetli yolculuğu başladı

Fiyatların kilogramda 60-70 TL bandında olduğu zeytinyağında en çok ihracat yapılan ülkenin ABD olduğu belirtilirken, bu sene Avrupa'nın yüzde 80'ine talip olduğu öğrenildi

MERSİN - Türk mutfağının vazgeçilmezi zeytinyağının lezzete dönüşen zahmetli yolculuğu başladı. Başta ABD, Avrupa ve Rusya olmak üzere bir çok ülkeden yoğun talep gören zeytin yağı için fabrikalar da mesaiye başlarken, bu senenin ürün kalitesi ve yoğunluğu ile bereket yılı olduğu olduğu fiyatının iç piyasada 60-70 TL ihracatta ise 80 TL civarında olduğu kaydedildi.

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve de önemli üretim merkezleri arasında ilk sıralarda yer alan Mersin'de geçtiğimiz haftalarda başlayan sofralık zeytin hasadının ardından şimdi de yağlık zeytine geçildi. Başta Mersin'in Mut, Silifke ve Erdemli ilçeleri olmak üzere kent genelinde 0 rakımdan 800 rakıma kadar her yer de yetiştirilen zeytin hem iç piyasada hem de dış piyasada rağbet görmesi üreticinin yanı sıra ülke ekonomisine ciddi bir katkı sağlıyor. Yeni yeni bahçelere giren işçilerin bir kısmı el tarağıyla bir kısmı da elektrikli çırpma aletleri ile hasadı gerçekleştiriyor. Yer serilen brandalara dökülen zeytinler daha sonra işçiler tarafından yapraklarından ayıklanarak kasa ve torbalara doldurulup yağ fabrikalarına götürülüyor. Fabrikaya gelen zeytinler önce kazanlara dökülüyor daha sonra aspiratörden geçirilip yıkanmasının ardından da kırıcıya giriyor. 2 saat kırıcıdan geçen zeytinler zahmetli yolculuğunu tamamlatıp yağa dönüşüyor. Milyonlarca ağaçtan yaklaşık 400 bin ton zeytin hasat eden üreticiler, yarısını yağlık yarısını ise sofralık olarak tüketiciye sunuyor.

"Zeytinin lezzetli yolculuğu zahmetten geçer"

Zeytin hasadı yapanlardan Mustafa Şahin, "Mersin'de zeytin hasadı başladı. Bu hasat 1,5 ay sürer, daha yeni başladı. Bu sene zeytinlerimizde verim güzel Allah'ın verdiğine şükürler olsun. Elle hasat var, bizim makinelerimiz var, zeytin çırpma makinesi, biz makineyle hasat yapıyoruz. Bayanlarımızda brandanın üzerine döktüğümüz zeytinleri temizleyip kasalara dolduruyor. Zeytinin lezzetli yolculuğu zahmetten geçer, zahmet olmazsa yemek olmaz. İşçinin emeğini de bilelim. Pazarda zeytin yağının kilosu 70 lira, 80 lira demeyelim. Öyle diyenler gelsin bahçede çalışsın, zorluğunu görsün ondan sonra konuşsun" dedi.

"Bu yıl rekolte çok yüksek, güzel bir sezon olacak"

Hem yağ ihracatı yapan hem de Erdemli'de zeytin yağı fabrikası işleten Muhammet Gök ise "2022 yılı sezonu yeni başladı, bir haftadır çekimlerimizi yapıyoruz. Şuan ki sıktığımız zeytinler genelde yeşil. Bunlarda erken hasada giriyor. Yağ kalitesi çok yüksektir, asit oranları düşüktür. Onun için erken hasat için şuanda uygun bir zaman. Ekimin 10'undan sonra Ocak ayına kadar bölgemizde sıfır rakımdan 800 rakıma kadar zeytin vardır. Bölge bölge Ocak ayına kadar sezonumuz hızlı bir şekilde devam eder. Bu yıl verim rekolte çok yüksek, geçen yıl vermeyen yılıydı. 2022 İnşallah güzel bir sezon olacak. Hem bizim için, hem üreticilerimiz için güzel bir sezon olacak" diye konuştu.

Avrupa yüzde 80'ine talip, ABD ve Rusya'ya da gidiyor

İspanya'da rekoltenin çok düşük olduğuna dikkat çeken Gök," İhracat bazında talep çok, yüksek fiyatlar çok çok iyi şuanda. Beklediğimizin üstünde fiyatı var. 60-70 TL bazında şuanda. Genelde Avrupa talep ediyor Tüm ürünlerle ilgili ihracat sıkıntımız vardı ülke olarak, şuanda Avrupa bizdeki üretimin yüzde 80'ini çekeceğini söylüyor. En büyük ihracat yaptığımız ülke Amerika Birleşik Devletleri. Daha önce Avrupa'da yoktu, Avrupa talep ediyor, Rusya açık şuanda Rusya talep ediyor. Genel anlamda bütün dünyaya ürünümüz İnşallah bu yıl güzel bir şekilde gidecek. Türkiye'nin her noktası iyi, Ege'den Hatay'a kadar vermeyen nokta yok, bütün üretim çok çok iyi bu yıl" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Zeytinyağının lezzete dönüşen zahmetli yolculuğu başladı - Son Dakika

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