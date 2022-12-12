Aldığı peynirin raftaki fiyatı ile fişe yansıyan fiyatı arasındaki farkı gören vatandaş, "dikkatli olun" uyarısında bulundu

Zincir marketlerde son dönemde art arda yapılan fahiş zamlar, vatandaşı zorlamaya devam ediyor. Marketlerin yaptığı zamları enflasyona bağlayanların yanı sıra marketlerin fırsatçılık yaptığını öne süren insan sayısı da hayli fazla. Ancak marketlerde karşılaşılan bazı manzaralar vatandaşları adeta çileden çıkarıyor.

YİNE AYNI MANZARA

Daha önce birçok kişinin başına gelen durum bu sefer başka bir vatandaşın başına geldi. Evine peynir almak isteyen vatandaş raf fiyatını 81,50 TL olarak gördüğü ürünü sepetine koyup, başka malzemeler de aldıktan sonra kasanın yolunu tuttu.

KAPIDA FİŞE BAKTIKTAN SONRA KALAKALDI

Aldığı ürünlerin parasını ödedikten sonra kapıda fişe bakmayı ihmal etmeyen vatandaş, karşılaştığı manzara karşısında adeta şok oldu. Çünkü 1 kilogramlık süzme peynirin kasa fiyatı 89,50 TL idi. Yani raf ve kasa fiyatı arasında tam 8 TL fark vardı.

HERKESE UYARIDA BULUNDU

Başına gelen olay sonrası herkese uyarıda bulunan vatandaş, fişlerin muhakkak kontrol edilmesi gerektiğini aksi takdirde bu şekilde vatandaşın cebindeki paranın haksızca eriyeceğini dile getirdi.

İşte o peynirin raf ve kasa fiyatı: