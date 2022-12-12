Aldığı peynirin raftaki fiyatı ile fişe yansıyan fiyatı arasındaki farkı gören vatandaş, "dikkatli olun" uyarısında bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Aldığı peynirin raftaki fiyatı ile fişe yansıyan fiyatı arasındaki farkı gören vatandaş, "dikkatli olun" uyarısında bulundu

12.12.2022 16:37

Zincir marketlerden birine girdikten sonra raftaki etiketinde 81,50 TL yazan peynirden satın alan vatandaş, kasada ödeme yapmasının ardından alışveriş fişini incelediğinde peynirin fiyatını 89,50 TL olarak gördü. Aradaki fark sebebiyle şaşkınlık yaşayan vatandaş, "dikkatli olun" uyarısında bulundu.

Zincir marketlerde son dönemde art arda yapılan fahiş zamlar, vatandaşı zorlamaya devam ediyor. Marketlerin yaptığı zamları enflasyona bağlayanların yanı sıra marketlerin fırsatçılık yaptığını öne süren insan sayısı da hayli fazla. Ancak marketlerde karşılaşılan bazı manzaralar vatandaşları adeta çileden çıkarıyor.

YİNE AYNI MANZARA

Daha önce birçok kişinin başına gelen durum bu sefer başka bir vatandaşın başına geldi. Evine peynir almak isteyen vatandaş raf fiyatını 81,50 TL olarak gördüğü ürünü sepetine koyup, başka malzemeler de aldıktan sonra kasanın yolunu tuttu.

KAPIDA FİŞE BAKTIKTAN SONRA KALAKALDI

Aldığı ürünlerin parasını ödedikten sonra kapıda fişe bakmayı ihmal etmeyen vatandaş, karşılaştığı manzara karşısında adeta şok oldu. Çünkü 1 kilogramlık süzme peynirin kasa fiyatı 89,50 TL idi. Yani raf ve kasa fiyatı arasında tam 8 TL fark vardı.

HERKESE UYARIDA BULUNDU

Başına gelen olay sonrası herkese uyarıda bulunan vatandaş, fişlerin muhakkak kontrol edilmesi gerektiğini aksi takdirde bu şekilde vatandaşın cebindeki paranın haksızca eriyeceğini dile getirdi.

İşte o peynirin raf ve kasa fiyatı:

YORUMLAR
500

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aldığı peynirin raftaki fiyatı ile fişe yansıyan fiyatı arasındaki farkı gören vatandaş, 'dikkatli olun' uyarısında bulundu - Son Dakika


Son Dakika
16:35 Aldığı peynirin raftaki fiyatı ile fişe yansıyan fiyatı arasındaki farkı gören vatandaş, "dikkatli olun" uyarısında bulundu
16:21 İlber Ortaylı'dan 'futbol' sorusuna beklenmeyen yanıt: Müthiş bir şeydir
16:11 Oyunculuğu bırakıp ABD'de tır şoförlüğü yapan Tolga Karel, 5 yıl sonra ekranlara geri döndü
15:51 İşçilerin salladığı kazma, hazineye saplandı! Kazdıkça yerin altından altın fışkırdı
15:38 Tartıştığı mesai arkadaşını kulağını kesip sırtından bıçaklamasına rağmen serbest bırakıldı
15:25 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Yiğit polisi emir bekliyor" sözlerine Bakan Soylu'dan zehir zemberek yanıt
15:20 Fenomen Murat Övüç, sahnede şarkı söylerken eteğine basınca fena düştü
14:48 2 yaşındaki çocuğun feci sonu! Ablasıyla oyun oynarken 5. kattan düşen Reşit hayatını kaybetti
14:35 İstanbul'da şaşkınlık yaratan olay: Bir kız çocuğu, trafiğe aldırış etmeyip yolun ortasına oturdu
14:19 Kabil'de Çinlilerin konakladığı otele saldırı! Patlamanın yaşandığı otelden dumanlar yükseliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2022 16:46:37. #1.11#
SON DAKİKA: Aldığı peynirin raftaki fiyatı ile fişe yansıyan fiyatı arasındaki farkı gören vatandaş, "dikkatli olun" uyarısında bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement