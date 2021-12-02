Zincir marketlerden poşet talebi: 50 kuruşa satılsın

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2022 yılında uygulanacak poşet fiyatlarını görüşmek üzere konunun taraflarıyla toplantı düzenledi. Poşet üreticileri, meslek örgütleri, sivil toplum örgütleri, tüketici dernekleri ve Türkiye'deki en büyük zincir marketlerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda zam konusu tartışmalara neden oldu.

YÜZDE YÜZ ZAM İSTEDİLER

Zincir marketler, 2019 yılında başlayan ücretli poşet uygulamasıyla birlikte 25 kuruştan satılan plastik poşet fiyatlarının 2022 yılında yüzde 100 zamlanarak 50 kuruşa satılmasını talep etti.

PAGEV'DEN TEPKİ

2022 yılında uygulanacak poşet fiyatına ilişkin açıklama yapan PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, zincir marketlerin zam talebine tepki gösterdi. Çevresel kirliliğin azaltılması ve bilinçli tüketim modelinin sağlanması hedefiyle plastik poşetin ücretli hale getirildiğini hatırlatan Eroğlu, marketçiye kalan payın giderek azaldığını ve gözlerin 2022 için yeniden değerleme oranına çevrildiğini belirtti.

"ZAM ÜZERİNDEN POŞETTEN PARA KAZANMAYI HEDEFLİYORLAR"

Eroğlu, "2022'de poşete zam yapılmaz ise 25 kuruş tamamen devletin kasasına gidecek ve marketlerin payı sıfırlanmış olacak. Bunun önüne geçmek isteyen zincir marketler, 25 kuruşluk fiyatın yüzde 100 zamlanarak poşetin tüketiciye 50 kuruşa satılmasını istiyor. Böylece 2019 yılından önce poşeti kendi parasıyla alıp müşterisine ücretsiz sunan zincir marketler, zam üzerinden poşetten para kazanmaya devam etmeyi hedefliyor" dedi.

"VATANDAŞIN SIRTINDAKİ YÜK AĞIRLAŞMIŞ OLACAK"

Eroğlu, "Marketlerin 25 kuruşun az olduğu görüşüne katılmıyoruz. Bunu söyleyenler ancak bugün bir ekmeğin fiyatını ve asgari ücreti bilmeyenler olabilir" şeklindeki sözlerini şöyle sürdürdü:

"PAGEV olarak, zincir marketlerin zam talebini doğru bulmuyoruz. Zincir marketler, poşet üzerinden para kazanmak yerine 2019 yılından önce olduğu gibi poşet parasını kendi bütçesinden karşılamalı. Aksi halde özellikle geçim dergi çeken dar gelirli vatandaşın sırtındaki yük ağırlaşmış olur. Dar gelirli vatandaş, zincir marketleri zengin edemez."