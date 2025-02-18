Ziraat Bankası 2024 Yılını 100,6 Milyar TL Karla Tamamladı

Ekonomi

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, "Ziraat Bankası'nın 2024 yılında öz kaynak karlılığı yüzde 27, aktif karlılığı ise yüzde 2,2 seviyesinde gerçekleşti. Bu bağlamda, 2024 yılını sektörün en yüksek kar rakamı olan 100,6 milyar TL ile tamamladık." ifadelerini kullandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Bankasının 2024 yıl sonu itibarıyla ekonomiye sağladığı kaynak tutarı 2,7 trilyon TL'si nakdi, 1,1 trilyon TL'si gayrinakdi krediler olmak üzere 3,8 trilyon TL'ye ulaştı.

Aynı dönemde bilanço büyüklüğü ise bir önceki yılın sonuna kıyasla yüzde 42 artarak 5,4 trilyon TL oldu. Böylelikle bankanın dolar bazında aktif büyüklüğü 150 milyar dolar, kredi büyüklüğü ise 100 milyar dolar sınırını aştı.

Geniş ürün yelpazesi ve toplumun her kesimine sunduğu hizmetlerle toplam mevduat hacmini 3,6 trilyon TL'ye yükselten Ziraat Bankası, daha önce de olduğu gibi tasarrufu bulunan müşterilerin ilk adresi olmaya devam etmiş ve TL ağırlıklı bilanço ile kaynak yapısını güçlendirmişti.

Ziraat Bankası, 2024 yılında yurt dışından ilave 7,6 milyar dolar kaynak sağlayarak bu alanda en fazla finansman temin eden banka olmayı başarırken, böylelikle bankanın bu kalemdeki toplam büyüklüğü 19 milyar dolar seviyesine çıktı.

Tarım kredilerinin büyüklüğü son 5 yılda 9 kat artarak 2024 yılında 600 milyar TL'yi aştı

Verilen bilgiye göre, Türkiye'nin kalkınma ve büyüme vizyonuna uygun olarak ihracatçılara desteğini her geçen gün artıran Ziraat Bankası, 2024 yılında ihracatın finansmanında da tüm temel kalemlerde olduğu gibi sektörün lider bankası konumuna geldi. Bunun yanında Ziraat Bankası 2024 yılında Türkiye'nin dış ticaretinin yüzde 20'sine aracılık ederek girişimcilerin yanında yer almaya devam etti.

Ziraat Bankası, ana misyonu olan tarım sektöründe yüzde 70'in üzerinde pazar payı ile üreticilerin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi ve uygun koşullarda çözümler sunmaya devam etti. Tarım kredilerinin büyüklüğü son 5 yılda 9 kat artarak 2024 yılında 600 milyar TL'yi aştı.

Tarımın finansmanının sağlanmasında, gençlerin ve kadınların desteklenmesi, basınçlı sulama sistemlerinin yaygınlaşması, güneş enerjisinin kullanımına yönelik kredi ürünlerinin tasarlanması, yerli üretimin teşvik edilmesi, mekanizasyon ve ileri teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması, depolama, işleme ve pazarlama süreçlerinin desteklenmesi ile güvenli ve sürdürülebilir gıdaya erişimin kolaylaştırılması, tarımın verimliliğinin ve katma değerinin artırılması odak noktası oldu.

"Ziraat Dinamik ve ödeme sistemleri alanındaki iştirakimiz Ziraat Pay için faaliyet izinlerini aldık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, "Bankacılık sektörünün birçok alanında lider bankası olan Ziraat Bankası, ekonomimize en yüksek katma değeri sağlamak amacıyla, kaynaklarını reel sektörün finansmanına yönelik kullandırmaya, başta ana misyonu tarım olmak üzere yatırımları, istihdamı, üretimi, ihracatı ve KOBİ'leri önceleyerek kredi ağırlıklı büyümeye devam etti." ifadelerini kullandı.

Uluslararası bankacılık normlarında esas alınan likidite, aktif kalite, sermaye ve verimlilik kriterlerine uyumlu olarak faaliyet gösteren Ziraat Bankasının 2024 yılında öz kaynak karlılığının yüzde 27, aktif karlılığının ise yüzde 2,2 seviyesinde gerçekleştiğine işaret eden Çakar, sürdürülebilir karlılık içinde büyümeyi hedefleyen Ziraat Bankasının sağlam ve dengeli bilanço yapısıyla ekonomiye en yüksek katma değeri sunmaya devam ettiğini bildirdi.

Çakar, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda, 2024 yılını sektörün en yüksek kar rakamı olan 100,6 milyar TL ile tamamlamıştır. Ziraat Bankası olarak sektörün en yaygın hizmet ağı ile finansal hizmetleri müşterilerimize ulaştırırken, müşteri memnuniyetini ve verimliliği sağlamaya yönelik yatırımlarımıza da devam ediyoruz. 23 milyonun üzerinde müşterimizin aktif olarak kullandığı ve ülkemizin en fazla kullanılan mobil bankacılık uygulaması olan Ziraat Mobil ile müşterilerimize kesintisiz hizmet sunmaya devam ederek şube dışı kanalların payını yüzde 96 seviyesine çıkardık. Bankacılık sektörünün geleceğine de yatırım yapmaya devam ederek, dijital bankacılık alanında yeni bankamız olan 'Ziraat Dinamik' ve ödeme sistemleri alanındaki iştirakimiz 'Ziraat Pay' için faaliyet izinlerini aldık. Bunun yanında yakın zamanda devreye girecek Ziraat Leasing ile Ziraat Finans Grubunun kapsama alanını daha da genişlettik."

"Ziraat Bankası, 2025 yılında da tüm müşterilerinin yanında yer alarak ülkemizin gelişimine katkı sunmaya devam edecek"

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, yurt dışında da Avrupa'dan Orta Doğu'ya, Balkanlar'dan Kafkasya'ya, Afrika'dan Asya'ya 20 ülkeye ve 127 noktaya ulaşmış bir hizmet ağına sahip olan Ziraat Bankasının, Türk girişimcilerinin aktif olduğu ve potansiyeli yüksek yeni ülkelerde de hizmet ağını genişletmeye devam ettiğini bildirdi.

Son olarak Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'daki hizmet noktalarından sonra Cezayir'de de faaliyet göstermeye başlayarak uluslararası yaygınlıklarını artırdıklarını aktaran Çakar, "Sadece ülkemizde değil Türk iş insanlarının bulunduğu tüm coğrafyalarda etkin ve söz sahibi finans grubu olma yolunda emin ve hızlı adımlarla ilerliyoruz. Ziraat Bankası, Türkiye'nin lider ve en sevilen bankası olarak her zaman olduğu gibi 2025 yılında da tüm müşterilerimizin yanında yer alarak ülkemizin gelişimine katkı sunmaya ve bir bankadan daha fazlası olmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.