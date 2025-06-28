Ziraat Bankası 4. Tarım Ekosistemi Buluşması'nda Erdoğan konuştu - Son Dakika
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Ekonomi

Ziraat Bankası 4. Tarım Ekosistemi Buluşması'nda Erdoğan konuştu

Ziraat Bankası 4. Tarım Ekosistemi Buluşması\'nda Erdoğan konuştu
28.06.2025 15:29
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Ziraat Bankası 4. Tarım Ekosistemi Buluşması'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Ziraat'ın kullandırdığı tarım kredisi 700 milyar lirayı aşmış durumda.

Ziraat Bankası 4. Tarım Ekosistemi Buluşması'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Ziraat'ın kullandırdığı tarım kredisi 700 milyar lirayı aşmış durumda. Bankamız, sektörün kredi ihtiyacının yüzde 71'ini tek başına karşılıyor. Tarım kredilerinin yüzde 90'ından fazlası, yani 653 milyar liralık kısmı devletimizin faiz desteği verdiği sübvansiyonlu kredilerden oluşuyor" dedi.

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bugün sizlerle hem hasret giderecek hem de müjdelerimizi paylaşacağız. Bir yıl aradan sonra bizleri tekrar bir araya getiren Ziraat Bankamıza, bankanın değerli yöneticilerine, programa destek veren Tarım ve Maliye bakanlıklarımıza özellikle teşekkür ediyorum. "İşimiz Ziraat, Gücümüz Ziraat" temasıyla bu yıl dördüncüsü tertiplenen buluşmanın tarım sektörümüz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 1863 yılından beri 161 yıldır Türk tarımının en büyük destekçisi olan Ziraat Bankamızı tebrik ediyorum. Ziraat'ın kullandırdığı tarım kredisi 700 milyar lirayı aşmış durumda. Bankamız, sektörün kredi ihtiyacının yüzde 71'ini tek başına karşılıyor. Tarım kredilerinin yüzde 90'ından fazlası, yani 653 milyar liralık kısmı devletimizin faiz desteği verdiği sübvansiyonlu kredilerden oluşuyor. Bankadan sübvansiyonlu tarım kredisi kullanan çiftçilerimizin faizlerinin ortalama yüzde 70'lik kısmını kamu olarak biz üstleniyoruz" dedi.

'ÇİFTÇİLERİMİZE ÇEŞİTLİ DESTEKLER VERİYORUZ'

Erdoğan "Kırsal kalkınma alanında da çiftçilerimize çeşitli destekler veriyoruz. Bu yıl tarım ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi, depolanması ile bireysel sulamadan oluşan 7 bin 160 projeye 10,2 milyar lira hibe sağlayacağız. Geçen yıl 71 ilde 715 bin liralık hibe verdik. Devlet olarak çalışanın üretenin istihdam oluşturanın tüm imkanlarımızla yanındayız, olmaya da devam edeceğiz. Kırsal kalkınma programı IPARD'la toplam bütçesi 301 milyon avro olan 6 çağrıya çıktık. 1408 projeye toplam 9,8 milyar lira hibe desteği vereceğiz. Bir hususu ifade etmek istiyorum, ülkemizdeki toksik muhalefet anlayışına dikkat çekiyorum. Ana muhalefetin kronikleşen kalite sorunundan biz açıkçası rahatsız oluyoruz. Krediler meselesinde, çiftçinin şu kadar borcu var diyerek ekonomi programımızı kötüleme niyetindeler. Kredilerin geri dönüş oranı yüzde 97 seviyesinde. Ziraat Bankası'nda bu oran yüzde 99'a çıkıyor. Ödeyememe gibi bir durum söz konusu değildir. 23 yıldır duruşumuzdan taviz vermedik. Nisan ayında başımıza gelen zirai don olayında sergiledik. Hasar tazminatlarını ödemeye başladık. Sigortalı olmayan üreticilerimizin de zararlarını temin ediyoruz. Kasım'a kadar, hem sigortalı hem sigortasız bütün çiftçilerimizin zararlarını karşılamış olacağız. Çiftçilerimizi tarım sigortası yapmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

'10 DEKARIN ALTINDAKİ SERA YATIRIMLARI İÇİN 10 SENE VADELİ 10 MİLYON LİRAYA KADAR KREDİ İMKANI SUNULUYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan "10 dekarın altındaki sera yatırımları için 10 sene vadeli 10 milyon liraya kadar kredi imkanı sunuluyor. Yatırım tutarının yüzde 20'si öz kaynak olarak gerekirken, genç ve kadın çiftçi olması halinde öz kaynak oranı yüzde 10 olarak uygulanacak. Halihazırda büyükbaş süt hayvancılığı yapan işletmelerin kapasite artışına yönelik hayvan alımları için öz kaynak aranmaksızın, bir yıl anapara ödemesiz, toplam yedi yıla kadar vadeyle 5 milyon liraya kadar yatırım kredisi verilecek. Küçükbaş hayvan üreticileri de elbette ihmal edilmiyor. Ölçeklerini büyütmek, hayvan varlığını artırmak, atıl kapasitelerini üretime kazandırmak isteyen küçükbaş yetiştiricilerimizin önünü açıyoruz. Tarım Bakanlığımız ile Ziraat Bankası iş birliğinde yürütülen "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesindeki kredi limitini 600 bin liradan 1 milyon 200 bin liraya çıkarıyoruz. Açıkladığımız bu cazip imkanların çiftçilerimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. El ele, gönül gönüle vererek inşallah çok daha iyi yerlerde olacağız

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Ziraat Bankası 4. Tarım Ekosistemi Buluşması'nda Erdoğan konuştu - Son Dakika

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