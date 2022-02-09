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Ziraat Bankası çiftçilerin faizlerini silecek! Son gün 31 Mart - Son Dakika

Ziraat Bankası çiftçilerin faizlerini silecek! Son gün 31 Mart

09.02.2022 11:17

Son dakika: Ziraat Bankası, kredi borcu takibe düşen çiftçiler için ödeme kolaylığı sağlanıyor. Bu kapsamda 30 Kasım 2021'e kadar takibe düşen çiftçi kredileri 31 Mart'a kadar tek seferde ödenirse faiz alınmayacak. Ödeme güçlüğü olan çiftçiye 60 aya kadar taksitlendirme imkanı sağlanacak.

Ziraat Bankası, tarımsal faaliyette bulunan müşterilerinin tüm ihtiyaçlarının finansmanındaki desteğine ek olarak, ödeme güçlüğü yaşayan tarımsal kredi borçlusu müşterilerine de ödemelerini kolaylaştırıcı imkânlar sağlıyor. Ziraat Bankası Kredi Risk İzleme ve Tasfiye Genel Müdür Yardımcısı Recep Türk, banka olarak Türkiye'nin tarımını, üreticilerini ve tarladan sofraya kadar olan sürecin tamamını bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da "bir bankadan daha fazlası" olarak desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

TEK SEFERDE ÖDEYENE FAİZ YOK

Türk, "Bu imkân ile 30.11.2021 tarihinde takip hesaplarında borcu bulunan tarımsal kredili müşterilerin, takipteki tarımsal kredilerine yönelik ödeme kolaylığı sunuluyor. 31.03.2022 tarihine kadar sürecek uygulamada, takip hesaplarında bulunan tarımsal kredi borcunun tek seferde kapatılması halinde, kredilerin takibe intikal ettiği tarihten sonraki dönem için, temerrüt veya başka herhangi bir ad altında faiz talep edilmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

60 AYA KADAR TAKSİT İMKANI

Takipteki tarımsal kredinin tek seferde ödenmesi imkânı bulunmaması halinde ise cari kredi faiz oranlarından hesaplanacak toplam borcun, tarımsal faaliyetine devam eden müşterilerin gelir elde etme dönemlerine uygun şekilde faizsiz olarak 60 aya kadar taksitlendirilebileceğini aktaran Türk, şu ifadeleri kullandı:

"Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çiftçimizin yanında olmaya devam edecek olan Ziraat Bankası, tarım sektöründe kredi kullanmış olup ödeme güçlüğü sebebiyle takip hesaplarında bakiyesi bulunan müşterilerimize büyük bir ödeme kolaylığı sağlamıştır. Ödeme kolaylıklarından faydalanmak isteyen müşterilerimizi şubelerimize bekliyoruz."

31 MART TARİHİNE KADAR GEÇERLİ

Ziraat Bankası'nın takipte tarımsal kredi borcu bulunan müşterilerine ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla geliştirdiği bu uygulama, 31 Mart tarihine kadar geçerli olacak. 30.11.2021 tarihinde tarımsal kredilerden kaynaklı takip hesaplarında bakiyesi bulunan müşteriler uygulamadan faydalanabilecek.

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Son Dakika Ekonomi Ziraat Bankası çiftçilerin faizlerini silecek! Son gün 31 Mart - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Ziraat Bankası çiftçilerin faizlerini silecek! Son gün 31 Mart - Son Dakika
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