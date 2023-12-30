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Ziraat Bankası, Hazine Faiz Destekli Tarım Kredisi Kullandıracak - Son Dakika
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Ziraat Bankası, Hazine Faiz Destekli Tarım Kredisi Kullandıracak

Ziraat Bankası, ülke sınırları içinde yapılan tarımsal üretimde kullanılması amacıyla Hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredisi kullandıracak. Karar kapsamında kullandırılan tarımsal finansmanlar, doğal afetler nedeniyle ertelenebilecek veya taksitlendirilebilecek. Bu durumdan yararlanmak isteyen üreticilerin belirli bir süre içinde başvuru yapması gerekmektedir.

Ziraat Bankası, Hazine Faiz Destekli Tarım Kredisi Kullandıracak
30.12.2023 - 18:31,
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Ziraat Bankası, ülke sınırları içinde yapılan tarımsal üretimde kullanılması amacıyla Hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredisi kullandıracak.

"Ziraat Bankası AŞ ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Hazine Faiz Destekli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin" Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, kararda belirtilen usul, esas, limit ve oranlar dikkate alınarak, Ziraat Bankası tarafından, 1 Ocak 2024 ve 31 Aralık 2026 arasında (bu tarihler dahil) Hazine faiz destekli tarım finansmanı verilecek.

İşletme finansmanlarda kullanım sırasında, yatırım finansmanlarında ise işletme döneminden itibaren Tarım ve Orman Bakanlığının takip ve kontrol edilebilen (Çiftçi Kayıt Sistemi, Örtüaltı Kayıt Sistemi, Hayvancılık Bilgi Sistemi, Koyun Keçi Bilgi sistemi, e-Islah Kayıt Sistemi, Su Ürünleri Bilgi Sistemi ve benzeri) sistemlerine kayıt olması şartı aranacak.

Söz konusu finansmandan, Türkiye içinde yapılan tarımsal üretim faaliyetlerinde bulunanlar yararlanabilecek.

Doğal afetler nedeniyle finansmanların ertelenmesi ve taksitlendirilmesi

Karar kapsamında kullandırılan tarımsal finansmanlar, finansmana konu ürünler, 1 Ocak 2024 ve 31 Aralık 2026 arasında meydana gelebilecek doğal afetlerden etkilendiğinin tespit edilmesi halinde, Bankanın kendi esas, usul ve mevzuatları çerçevesinde, vade tarihinden, hesap devresinden, taksit tarihinden itibaren ertelenebilecek ya da taksitlendirilebilecek. Bu karar ile taksitlendirilen tutarlar erteleme kapsamında yer almayacak.

Söz konusu taksitlendirme veya ertelemelerden yararlanmak isteyen gerçek veya tüzel kişi üreticilerin, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) hasar raporu ya da il ve ilçe hasar tespit komisyonu karar tarihinden itibaren bir aylık süre içinde Bankaya yazılı müracaat etmesi gerekecek.

Ertelenen finansmanlar nedeniyle müracaat süresi sonuna kadar, borcun ertelenmesi halinde ise erteleme süresi sonuna kadar takip işlemi başlatılmayacak.

Kaynak: AA
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