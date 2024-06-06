Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank'ın 2023 Genel Kurulları Tamamlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank'ın 2023 Genel Kurulları Tamamlandı

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank\'ın 2023 Genel Kurulları Tamamlandı

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank'ın 2023 yılına ilişkin genel kurulları tamamlandı. Ziraat Bankası'nda yönetim kurulu başkanı ve genel müdür görevlerinin devam etmesine karar verildi. VakıfBank'ta ise yeni yönetim kurulu başkanı, başkan vekili ve genel müdür seçildi. Halkbank'ta ise yönetim kurulu başkanı, başkan vekili ve genel müdür görevlerine devam kararı alındı. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın genel kurulunda ise yönetim kurulu görev dağılımı yapıldı.

06.06.2024 19:59
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Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank'ın 2023 yılına ilişkin genel kurulları tamamlandı.

Ziraat Bankası Genel Kurulu'nda, Yönetim Kurulu Başkanı Burhaneddin Tanyeri ve Genel Müdür Alpaslan Çakar'ın görevinin devam edilmesine karar verildi.

VakıfBank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Bankamızın 06 Haziran 2024 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Bankamız Ana Sözleşmesi İlgili Maddeleri Gereği Mustafa Saydam'ın Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmesine, Cemil Ragıp Ertem'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmesine, Abdi Serdar Üstünsalih'in Genel Müdür olarak seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Halkbank'ın KAP'ta yer alan açıklamasında ise "Bankamız Yönetim Kurulu tarafından, Recep Süleyman Özdil'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam etmesine, Mevlüt Uysal'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevine devam etmesine, Osman Arslan'ın Genel Müdür olarak görevine devam etmesine karar verilmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bu arada, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasının 2023 yılına ilişkin genel kurulu dün yapılırken, bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasının KAP'ta yer alan açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bankamız Yönetim Kurulu Başkanlığı na Raci Kaya'nın 3 yıl süre ile, Bankamız Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Ömer Karademir'in 1 yıl süre ile seçilmelerine, 05.06.2024 tarihli Genel Kurulda Yönetim Kurulu Üyesi olarak yeniden seçilen İbrahim Halil Öztop'un Genel Müdürlük görevinin devamına karar verilmiştir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank'ın 2023 Genel Kurulları Tamamlandı - Son Dakika

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