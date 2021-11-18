Ziraat Odası Başkanından 'Limon kooperatif marketlerinde satılsın' çağrısı

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin:

"Üreticimiz malını satmış olur, tüketicimiz de daha ucuz limon almış olur"

MERSİN - Türkiye limon üretiminin yüzde 65'ini gerçekleştiren limon diyarı Mersin'in Erdemli ilçesi ziraat odası başkanı Rasim Şahin, ilçede yetiştirilen limonların Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde satılmasını istediklerini söyledi.

Erkenci mayer ve enter cinsi limonların hasadının halen tamamlanamadığını ifade eden Şahin, "Mayer ve enter cinsi limonlarımızın şu anda hasadı bitmesi lazımken gördüğünüz gibi dalında. Ağaçlar kırılmak üzere. Lamas limonumuzun da hasadı başlamak üzere. Fakat çiftçilerimiz ne yapacağını bilmemektedir. Bilmediği içinde şaşkın durumdalar" dedi.

Erdemli limonunun Tarım Kredi Kooperatiflerinin tarım marketlerinde satılmasını talep eden Şahin, "İhracatçılarımızı, iç tüketim pazarlamacılarını Erdemlimize davet ediyoruz. Lamas limonunun hasadı bu ayın 20'sinden itibaren başlar. Bizim beklentimiz ihracatın artması, iç tüketimde coğrafi işaretini aldığımız Lamas limonumuzun daha iyi satılması ve yurt dışına satılmasını talep etmekteyiz, beklentimiz bu yönde" dedi.

Marketlerde limonun 3 ila 5 TL aralığında satıldığını da hatırlatan Şahin, "Fakat dalında alıcı yok. Limonumuz tarım marketlerde satılırsa bir nebze de olsa, orada satışlar artar, talep daha da artar, daha ucuz satılır, tüketicimiz de daha ucuza yer. Evet üreticimiz malını satmış olur, tüketicimiz de daha ucuz limon almış olur. Onun içinde tarım marketlerde satılmasını talep ediyoruz" şeklinde konuştu.