Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Türkiye ve Singapur Arasında Teknoloji Transferi İçin İşbirliği Toplantısı Düzenledi

Ekonomi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Türkiye ve Singapur arasında teknoloji transferi ve işbirliğini desteklemek amacıyla önemli bir iş geliştirme toplantısına ev sahipliği yaptı. Teknoloji Transfer Ofisi tarafından düzenlenen toplantıda, Singapur'lu E&T Intelligence şirketi; otonom iş makineleri projesinde yer almak isteyen Türk ortağı ile projeler geliştirecek. Geliştirilecek projelere her iki ülke tarafından yüzde 65 ila yüzde 70 oranında destek sağlanacak.

BEUN Tahir Karauğuz Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hakan Kutoğlu ve Prof. Dr. Servet Karasu, dekan ve dekan yardımcıları, akademik ve idari personel, E&T İntelligence şirketinin yetkilileri ve davetli şirketlerin temsilcileri katıldı. TÜBİTAK tarafından geçen ay İstanbul'da düzenlenen inovasyon zirvesinde sunum yapan Singapurlu E&T İntelligence firması yetkililerini Zonguldak'a davet eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu; bunun üzerine bir toplantı düzenlediklerini hatırlattı.

Türkiye ve Singapur hükümetleri arasındaki anlaşma gereği, firmaların ortak bir proje geliştirmesi halinde Singapur'un projenin yüzde 70'ini, Türkiye'nin ise TÜBİTAK 1509 projesi kapsamında yüzde 65 ila 70 arasında destek sağladığını hatırlatan Kutoğlu, Türk şirketlerinin bu fırsattan yararlanarak Ar-Ge geliştirme fırsatı yakalayabileceğine dikkat çekerek şöyle dedi:

" Avrupa Birliği'nin Eureka isimli inovasyon proje çağrısı söz konusu. Bununla ilgili geçtiğimiz ay TÜBİTAK bir inovasyon zirvesi düzenlemişti. Bu kapsamda Singapur'lu E&T İntelligence firması otonom araçlarla ilgili geliştirdiği projeleri sunmuştu. Bu kapsamda biz kendilerini Zonguldak'a davet ettik. Zonguldak'ta iş geliştirme ve ortak arama noktasında bir toplantı düzenledik. Burada AB Eureka projesi kapsamında Türkiye ve Singapur hükümetlerinin ortak anlaşması bulunuyor. Eğer firmalar karşılıklı bir şekilde ortak proje geliştirme noktasında anlaşırlarsa Singapur tarafı projenin yüzde 70'ini destekliyor. Türkiye'de de TÜBİTAK 1509 projesi kapsamında büyük ölçekli firmalar için projenin yüzde 65'ini küçük ve orta ölçekli firmalar için yüzde 70 proje desteği sağlıyor. Bu şirketlerimiz için girişimci kuruluşlarımız için teknoloji üzerine çalışmak isteyen kuruluşlarımız için çok güzel bir fırsat. Projenin büyük bir maliyeti her iki tarafın hükümetleri tarafından karşılanırken aynı zamanda şirketlerimiz teknoloji alanında girişimcilik noktasında da çok önemli bir teknoloji transferine sahip olacaklar. Biz de üniversite olarak görevimiz bir kısmı da kurumlarımıza teknoloji transferi sağlamak. Bu gün de böyle bir organizasyon gerçekleştirdik. Umulur ki şirketlerimiz bu fırsatlardan yararlanarak teknoloji alanında Ar-Ge geliştirme fırsatı yakalarlar." - ZONGULDAK