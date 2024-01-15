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Zonguldak'ta 2 bin işçinin alımıyla ilgili ilk grup maden işçileri mesaiye başladı - Son Dakika
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Zonguldak'ta 2 bin işçinin alımıyla ilgili ilk grup maden işçileri mesaiye başladı

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda yapılan 2 bin işçi alımının ardından ilk gruptaki 373 maden işçisi mesaiye başladı. İşçilerin sağlık ve güvenlik soruşturmaları tamamlandı ve çalışacakları müesseseler belirlendi. Diğer grupların da kademeli olarak işbaşı yapması planlanıyor.

Zonguldak\'ta 2 bin işçinin alımıyla ilgili ilk grup maden işçileri mesaiye başladı
15.01.2024 - 21:20,
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Zonguldak'ta 2 bin işçinin alımının yapıldığı Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda ilk gruptaki 373 maden işçisi mesaiye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 bin işçi alımı müjdesinin ardından kuradan çıkan işçilerin sağlık ve güvenlik soruşturmaları tamamladı. Soruşturmaları tamamlanan bin 14 madencinin çalışcağı müessesese müdürlükleri de netleşti. Bu çerçevede işlemleri tamamlanan ilk gruptaki 373 madenci mesaiye başladı. GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, "İlk önce A grubu, devamında bir dahaki ayın 15'inde B grubu, ondan sonraki ayın 15'inde de C grubu başlamak üzere üçe bölündü. Şu an itibariyle Türkiye Taşkömürü Kurumu'na A grubu altında 373 arkadaşımız işbaşı yaptı bugün ve devamında da diğer arkadaşlarımız 3 ay içinde Türkiye Taşkömürü Kurumu'na tamamen başlamış olacak ve devam eden süreçlerin içinde de yine sağlık muayeneleri ve güvenlik soruşturması devam eden diğer arkadaşlarımız da çağırılacaklar. Burada en önemli şey yedeklerin hala çağrı çağrılmamış olması. Çünkü sağlık muayenelerinden ve güvenlik soruşturmasından geçemeyen arkadaşlarımızın yerine yedeklerini çağırması bekleniyor. Şu an kamuoyundaki algı o yönde. Bizim de talebimiz bu yönde çünkü Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan 2023 yılı itibariyle 309 arkadaşımız emekli oldu. Henüz 2024'ün birinci ayında Türkiye Taşkömürü Kurumundan 127 arkadaşımız bugün itibariyle kurumdan ayrıldı" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Zonguldak'ta 2 bin işçinin alımıyla ilgili ilk grup maden işçileri mesaiye başladı - Son Dakika
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