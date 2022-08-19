Zonguldak'ta yaşanan sel felaketi sonrası kamusal hizmetleri desteklemek amacıyla Çalışma ve İş Kurumu tarafından 100 kişilik TYP başvurusu onaylandı. Katılımcılar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bünyesinde çalışacak.

Kaynak: İHA

Zonguldak, AFAD, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Zonguldak'ta TYP çerçevesinde 100 işçi alınacak - Son Dakika

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