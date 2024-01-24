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Zonguldak'ta İstavrit Bolluğu: Kilogramı 60 Liradan Satılıyor - Son Dakika
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Zonguldak'ta İstavrit Bolluğu: Kilogramı 60 Liradan Satılıyor

Zonguldak'ta balık tezgahlarında istavrit bolluğu yaşanıyor. Şehir merkezindeki balık tezgahlarında istavrit ortalama 60 liradan satılırken hamsi ise 125 liradan yer aldı. Balıkçılar, hamsinin az avlanıldığını ancak istavritin bol olduğunu belirtti. Vatandaşlar, uygun fiyatlar nedeniyle balık satın aldıklarını ifade etti.

Zonguldak\'ta İstavrit Bolluğu: Kilogramı 60 Liradan Satılıyor
24.01.2024 - 14:01,
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Zonguldak'ta balık tezgahlarında istavrit bolluğu yaşanıyor. İstavritin kilogramı ortalama 60 liradan satılıyor.

Şehir merkezindeki balık tezgahlarında istavrit ortalama 60 liradan satılırken hamsi ise 125 liradan yer aldı. Et fiyatlarına göre balık fiyatlarının uygun olduğunu belirten esnaflar, vatandaşların balık satın aldığını ifade etti. Hamsinin yeterli avlanılmadığını ancak istavritin bol olduğunu ifade eden balıkçı Zeki Beybeyoğlu, "Bu sene aşırı bir bolluk olmadı. Bu sene hamsi kendini gösterdi, kayboldu. Mezgit çok nadir geliyor. Ama istavrit bolluğu oluyor. İstavrit de balığın bolluğuna göre 50, 60 ve 70 lira arasında satılıyor. Az geldi mi balık her zaman yükseliyor. Balık bol geldi mi ucuza satılıyor. Hamsi yok gibi bir şey. 4-5 kasa bir şey alıyoruz. Pahalı alıyoruz, mecburen pahalı satıyoruz. Vatandaş yiyor" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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Zonguldak, Balıkçılık, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta İstavrit Bolluğu: Kilogramı 60 Liradan Satılıyor - Son Dakika
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