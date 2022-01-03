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Zorlu Enerji panelinde "iklim krizi" ele alındı - Son Dakika

Zorlu Enerji panelinde "iklim krizi" ele alındı

03.01.2022 15:48
Zorlu Enerji panelinde "iklim krizi" ele alındı

Zorlu Enerji tarafından düzenlenen panelde iklim kriziyle mücadele konusu ele alındı.

Zorlu Enerji tarafından düzenlenen panelde iklim kriziyle mücadele konusu ele alındı.

Şirketten yapılan açıklamada, Zorlu Enerji'nin düzenlediği "İklim Krizinden Çıkış Var mı? Yeni Sorunlar, Yeni Çözümler Paneli"nde Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarından enerji dönüşümüne, elektrikli araçlardan elektrikli araç şarj istasyonlarına iklim kriziyle mücadele kapsamında bir çok konu masaya yatırıldı.

Söz konusu etkinlik, Eko IQ Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Barış Doğru'nun moderatörlüğünde, Zorlu Enerji ARGE Müdürü Ural Halaçoğlu, ZES Akıllı Sistemler Grup Müdürü Burçin Açan, Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği Başkanı Berkan Bayram ve Solar3GW Genel Sekreteri Özge Özeke'nin katılımıyla gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halaçoğlu, Zorlu Enerji'nin yenilenebilir enerji kaynakları, elektrikli araçlar ve akıllı şebekeler üzerine odakladığını belirterek, "Geleceğin enerji şirketi olma yolundaki yolculuğumuzda, yurt içindeki elektrik üretimimizin yüzde 100'ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlıyoruz ve tüm çalışmalarımıza yenilenebilir enerji yatırımlarımız doğrultusunda yön veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Zorlu Enerji'nin dahil olduğu dört projenin Avrupa Birliğinin "Horizon 2020" çerçeve programı üzerinden yürütüldüğünü aktaran Halaçoğlu, şunları kaydetti:

"Dolaylı olarak Avrupa Birliği tarafından fonlanan ve Türkiye ayağında TÜBİTAK üzerinden destek alan 3 projemiz daha var. AB üzerinden desteklenen tüm projelerimizle birlikte toplamda 7 projemiz Zorlu Enerji tarafında, 4 AB destekli proje de Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ tarafında yürütülüyor. Tüm bunlara ilave olarak 10 civarında EPDK destekli Ar-Ge projemiz mevcut diyebiliriz. Toplamda 20 civarı Ar-Ge projesini yönetiyoruz."

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Araştırma Geliştirme, Türkiye, Tragger, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Zorlu Enerji panelinde 'iklim krizi' ele alındı - Son Dakika Ekonomi


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