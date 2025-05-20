Vestel 2 bin kişiyi işten çıkaracak! Nedeni tahmin edilenden çok farklıymış - Son Dakika
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Ekonomi

Vestel 2 bin kişiyi işten çıkaracak! Nedeni tahmin edilenden çok farklıymış

Vestel 2 bin kişiyi işten çıkaracak! Nedeni tahmin edilenden çok farklıymış

Zorlu Holding bünyesindeki Vestel Elektronik, toplam çalışan sayısının yaklaşık yüzde 10'una denk gelen 2 bin kişilik bir işten çıkarma planlıyor. Zorlu Holding CEO'su Ömer Yüngül konuya ilişkin yaptığı açıklamada "İki bin kişi işten çıkarma doğrudur ama tamamen verimlilik için" ifadelerini kullandı.

20.05.2025 12:20
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4,9 milyar dolarlık borç yüküyle dikkatleri üzerine çeken Zorlu Holding'de büyük işten çıkarma dalgası başladı. Holding bünyesindeki Vestel Elektronik, toplam çalışan sayısının yaklaşık yüzde 10'una denk gelen 2 bin kişilik bir işten çıkarma kararı aldı.

"TAMAMEN VERİMLİLİK İÇİN"

Zorlu Holding CEO'su Ömer Yüngül borç yapılandırma haberlerini Bloomberg HT'ye değerlendirdi. "İki bin kişi işten çıkarma doğrudur ama tamamen verimlilik için… Vestel'de 2 bin kişilik işten çıkarma üretim kapasitesi olumsuz etkilenmeyecek, aksine artacak. Borcun FAVÖK'e oranında üç çarpanı sürdürülebilir görüyoruz" açıklamasında bulunan Yüngül, borç ödeme konusunda bir problem olmadığını da sözlerine ekledi.

VESTEL HEDEFİNİ ABD'YE ÇEVİRDİ

Yüngül, "İhracatı kuvvetli bir grubuz verimlilikler ile daha iyi olacağız. Avrupa dışında pazarlarda daha etkin olmak hedefimiz, özellikle ABD pazarında" dedi. Yatırımlardan bahseden Yüngül, "Şu an ABD'den çok ciddi fırsatlar geliyor, değerlendiriyoruz. Kaynak ve yatırımlarımızı ABD'ye çevirdik, Eylül'de güzel haberler alacağız" diye ekledi.

Ekonomi Türkiye, Zorlu Holding, İş Dünyası, 3-sayfa, Ekonomi, Finans, Vestel, CEO, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vestel 2 bin kişiyi işten çıkaracak! Nedeni tahmin edilenden çok farklıymış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Sefa Satir:
    ABD den güzel haberler alıyorsun ne güzel. işten çıkardığınız 2000 kişi ne olacak. senin verimliliğin tamam iyi güzel o insanların geçim derdi savaşı ne olacak. Amerika'yı ihya edin avrupayı ihya edin ama üstüne basarak büyügünüz kendi işçinizi de işten çıkarın işinden edin. 46 4 Yanıtla
  • Sk 06:
    akp Türkiyesi ne beklenir ki yandaşa hizmet millete hainlik 19 16 Yanıtla
  • Kağan Türksoy:
    Zorlu'nun İsrailde elektrik tesisi var. Hizmet sağlıyorlar. O yüzden boykot ediyoruz. 13 8 Yanıtla
  • Cuma Köse:
    2018-2019 yılında ekonomik kriz bahane edilerek yüzlerce kişi kalifye eleman işten çıkarılmıştı bu sefer daha büyük bir dalga geliyor Allah çalışan arkadaşlara yardım etsin 15 0 Yanıtla
  • Ahmet Kara:
    normal Ürûnler dandik çünki 9 1 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Tabi tabi ekonomi bitti demeye bile korkuyorlar, Böyle korkarsınız bütün mallarınız elden gider. 7 1 Yanıtla
  • Alparslan Ertugrul:
    Vestel sakın almayın, gördüğüm en dandik marka, televizyon tablet buzdolabı çamaşır makinesi telefon aldım, yaklaşık üç ay içerisinde hepsi çöp oldu atım bir süre masraf boş yere sakın sakın Vestele bulaşmayın sonra çok üzülürsünüz, eşimden ayrıldım bunlar sebep oldu. 2 1 Yanıtla
  • Ramazan Çiçek:
    İşverenlerin ve mülk sahiplerini hiçbir zaman alt sınıf işçi önemi yoktur öneminin olmasını kanitlanmasi için adam başı 1 milyon ver tazminat diyelim tamam adam hakkını verdi ama malesef turkiyede böyle şeyler çok Zor 0 0 Yanıtla
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