Vestel 2 bin kişiyi işten çıkaracak! Nedeni tahmin edilenden çok farklıymış

4,9 milyar dolarlık borç yüküyle dikkatleri üzerine çeken Zorlu Holding'de büyük işten çıkarma dalgası başladı. Holding bünyesindeki Vestel Elektronik, toplam çalışan sayısının yaklaşık yüzde 10'una denk gelen 2 bin kişilik bir işten çıkarma kararı aldı.

"TAMAMEN VERİMLİLİK İÇİN"

Zorlu Holding CEO'su Ömer Yüngül borç yapılandırma haberlerini Bloomberg HT'ye değerlendirdi. "İki bin kişi işten çıkarma doğrudur ama tamamen verimlilik için… Vestel'de 2 bin kişilik işten çıkarma üretim kapasitesi olumsuz etkilenmeyecek, aksine artacak. Borcun FAVÖK'e oranında üç çarpanı sürdürülebilir görüyoruz" açıklamasında bulunan Yüngül, borç ödeme konusunda bir problem olmadığını da sözlerine ekledi.

VESTEL HEDEFİNİ ABD'YE ÇEVİRDİ

Yüngül, "İhracatı kuvvetli bir grubuz verimlilikler ile daha iyi olacağız. Avrupa dışında pazarlarda daha etkin olmak hedefimiz, özellikle ABD pazarında" dedi. Yatırımlardan bahseden Yüngül, "Şu an ABD'den çok ciddi fırsatlar geliyor, değerlendiriyoruz. Kaynak ve yatırımlarımızı ABD'ye çevirdik, Eylül'de güzel haberler alacağız" diye ekledi.