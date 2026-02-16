Zorluteks, AB Projesi ile Üçüncü Kez Desteklendi - Son Dakika
Ekonomi

Zorluteks, AB Projesi ile Üçüncü Kez Desteklendi

Zorluteks, AB Projesi ile Üçüncü Kez Desteklendi
16.02.2026 15:45
Zorluteks, Horizon Europe Programı'ndaki ORBIT projesiyle AR-GE yetkinliğini uluslararası düzeyde kanıtladı.

Zorlu Tekstil Grubu şirketlerinden Zorluteks, AR-GE Merkezi'nin uluslararası yetkinliğini ortaya koyarak, Avrupa Birliği (AB) destekli Horizon Europe Programı kapsamında başvurduğu "ORBIT" projesiyle üçüncü kez kabul aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Zorluteks, yalnızca kendi operasyonlarını dönüştürmekle kalmıyor, tekstil sektörünün geleceğine yön verecek yenilikçi uygulamaların da öncülüğünü üstlenmeyi sürdürüyor.

Söz konusu vizyon doğrultusunda geliştirilen projeler, şirketin ulusal ve uluslararası platformlarda artan görünürlüğünü ve güvenilirliğini her geçen gün daha da güçlendiriyor.

Bu kapsamda şirket, AR-GE Merkezi'nin uluslararası yetkinliğini bir kez daha ortaya koyarak, AB'nin araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerini destekleyen Horizon Europe Programı kapsamında başarıya imza attı. Daha önce Horizon 2020 programı kapsamında iki farklı proje yürüten Zorluteks, bu kez "ORBIT" adlı Horizon Europe projesiyle üçüncü kez desteklenmeye hak kazandı.

Şirket, ORBIT projesiyle sürdürülebilirlik, dijital dönüşüm ve çevresel sorumluluk ekseninde geliştirdiği AR-GE çalışmalarını uluslararası platformlara taşımaya ve tekstil sektörünün yeşil dönüşümüne öncülük etmeye devam ediyor.

"Yaklaşımımız, uluslararası projelerde somut karşılık buldu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorluteks Genel Müdürü Cemil Çiçek, sürdürülebilirlik odaklarını üretim süreçlerine entegre eden yaklaşımlarının, uluslararası projelerde somut karşılık bulduğunu belirtti.

Sürdürülebilirliği yalnızca bir hedef değil, tüm iş yapış biçimlerinin ayrılmaz parçası olarak ele aldıklarını aktaran Çiçek, "Ham maddeden proses yönetimine, üretimden nihai ürüne kadar tüm değer zincirimizi bu anlayışla yönetiyor, çevresel etkimizi azaltacak yenilikçi çözümler geliştirmeye odaklanıyoruz. Daha önce Horizon Europe programı kapsamında yer aldığımız ve başarıyla tamamladığımız iki projenin ardından, ORBIT projesiyle üçüncü kez bu prestijli programa kabul edilmek, AR-GE yetkinliğimizin ve sürdürülebilirlik alanındaki kararlılığımızın uluslararası düzeyde bir göstergesi." ifadelerini kullandı.

Çiçek, kabul aldıkları projenin, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve döngüsel ekonomi hedefleri doğrultusunda, stratejik yetkinliklerini uluslararası standartlara taşıyacak kritik girişim olduğunu anlatarak, "Proje, mevcut Ürün Çevresel Ayak İzi (PEF) metodolojisindeki teknik darboğazları ve veri boşlukları, yapay zeka destekli, dinamik ve ölçeklenebilir bir altyapı ile ele alınacaktır. Bu yaklaşım sayesinde tekstil, kimya ve ambalaj sektörlerinde uçtan uca izlenebilirlik sağlanması hedeflenmektedir." değerlendirmesini yaptı.

ORBIT'in güçlü bileşenlerinden birinin, geliştirilecek "Dijital Ürün Pasaportu ve Uyumluluk Motoru" ile ESPR ve Yeşil İddialar (Green Claims) gibi karmaşık AB regülasyonlarına otomatik ve proaktif uyum sağlamalarına olanak tanıması olduğunu kaydeden Çiçek, makine öğrenimi destekli "beşikten mezara" analizler ve eko-tasarım araçlarıyla pilot süreçlerde karbon ayak izinde yüzde 30'un üzerinde azalma sağlamayı hedeflediklerine işaret etti.

Çiçek, konsorsiyumda yer almanın, yalnızca teknik kapasitelerini artırmakla kalmayıp döngüsel ekonomi alanındaki inovasyonlarda, kendilerini Avrupa ölçeğinde rekabetçi ve öncü konuma taşıyacağını vurguladı.

Kaynak: AA

Zorlu Tekstil Grubu, Avrupa Birliği, Zorluteks, Teknoloji, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Zorluteks, AB Projesi ile Üçüncü Kez Desteklendi

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Zorluteks, AB Projesi ile Üçüncü Kez Desteklendi
