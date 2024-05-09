Zorunlu trafik sigortasında haziran ayı prim artışı yüzde 3,25 olarak belirlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Zorunlu trafik sigortasında haziran ayı prim artışı yüzde 3,25 olarak belirlendi

Zorunlu trafik sigortasında haziran ayı prim artışı yüzde 3,25 olarak belirlendi

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), zorunlu trafik sigortasında haziran ayında uygulanacak azami prim artışını yüzde 3,25 olarak belirledi. SEDDK, karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası (zorunlu trafik sigortası) primlerinin artış oranını açıkladığı genelgeyi yayımladı. Prim artışı, her ay endeksi oluşturan asgari ücret, yedek parça, bakım-onarım ve motorlu araçlardaki fiyat değişimleri dikkate alınarak hesaplanıyor.

09.05.2024 14:31  Güncelleme: 14:34
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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), zorunlu trafik sigortasında haziran ayında uygulanacak azami prim artışını yüzde 3,25 olarak belirledi.

SEDDK, karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası (zorunlu trafik sigortası) primlerinin artış oranını açıkladığı genelgeyi yayımladı.

Genelgede "Madde 1-14/07/2007 tarih 26582 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında tarife uygulama esasları hakkında yönetmeliğin geçici 11. maddesinin 2. fıkrası uyarınca 2024 yılı mayıs ayında araç grubu ve kullanım türüne göre uygulanan azami primler, 2024 yılı haziran ayı için yüzde 3,25 artırılarak uygulanır" ifadesine yer verildi.

SEDDK, 1 Mayıs itibarıyla hasar maliyet endeksi uygulamasını devreye aldı.

Zorunlu trafik sigortasında prim artışı, her ay endeksi oluşturan asgari ücret, yedek parça, bakım-onarım ve motorlu araçlardaki fiyat değişimleri dikkate alınarak hesaplanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Zorunlu trafik sigortasında haziran ayı prim artışı yüzde 3,25 olarak belirlendi - Son Dakika

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