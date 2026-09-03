Ağustos enflasyonu yüzde 1,84 çıktı; memur ve emekli zamları için ilk veri belli oldu - Son Dakika
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Ağustos enflasyonu yüzde 1,84 çıktı; memur ve emekli zamları için ilk veri belli oldu

Ağustos enflasyonu yüzde 1,84 çıktı; memur ve emekli zamları için ilk veri belli oldu
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TÜİK, ağustosta enflasyonun aylık yüzde 1,84 ve yıllık yüzde 31,51 olduğunu açıkladı. SGK ve Bağ-Kur emeklileri iki aylık veriyle yüzde 3,65 zam hakkı kazanırken, memurlar için enflasyon farkı için ek yüzde 3,23 artış gerekiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Ağustosta enflasyon aylık bazda yüzde 1,84, yıllık bazda yüzde 31,51 oldu. Bu veri, milyonlarca memur ve emeklinin maaş zamlarının hesaplanmasında belirleyici oldu.

SGK ve Bağ-Kur emeklileri, ağustos ayı enflasyonunun yüzde 1,84 açıklanmasıyla iki aylık enflasyon toplamı üzerinden yüzde 3,65 oranında zam hakkı kazandı. Bu oran ocak 2027 döneminde maaşlara yansıyacak. Nihai zam oranı ise eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında açıklanacak enflasyon verilerinin birikimli etkisiyle hesaplanacak.

Memur ve memur emeklileri, toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alabiliyor. Ancak şu an için enflasyon farkı hak edilmiş değil. Farkın oluşabilmesi için mevcut mekanizmaya göre ilave yüzde 3,23 oranında enflasyon gerçekleşmeli. Memur ve memur emeklileri, ocak 2027'de toplu sözleşme kapsamındaki ilk zammı alacak.

Önümüzdeki aylarda açıklanacak enflasyon verileri, hem emekli hem de memur maaşlarına yansıyacak nihai zam oranlarını belirleyecek.

Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Enflasyon farkı, Ağustos, Ekonomi, Zam, Son Dakika

Son Dakika Emekli Ağustos enflasyonu yüzde 1,84 çıktı; memur ve emekli zamları için ilk veri belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağustos enflasyonu yüzde 1,84 çıktı; memur ve emekli zamları için ilk veri belli oldu - Son Dakika
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