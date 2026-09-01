Almanya'da 65 yaş üstü emeklilerin yüzde 18,9'u yoksulluk riskiyle karşı karşıya
Almanya Federal İstatistik Ofisi Destatis'in EU-SILC 2025 verilerine göre, 65 yaş ve üzeri emeklilerin yüzde 18,9'u yoksulluk riski altında yaşıyor. Bu oran, ülkedeki yaşlı nüfusun ekonomik kırılganlığını gözler önüne seriyor.
Almanya'da 65 yaş ve üzeri emeklilerin yüzde 18,9'u yoksulluk riski altında bulunuyor.
Bu oran, Almanya Federal İstatistik Ofisi Destatis'in EU-SILC 2025 verilerine dayanıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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