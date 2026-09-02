Bağ-Kur'lu Küçük Esnafa 9 Bin Gün Prim Şartı 7 Bin 200'e Düşüyor, Prim Yükü 5 Yıl Azalacak - Son Dakika
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Bağ-Kur'lu Küçük Esnafa 9 Bin Gün Prim Şartı 7 Bin 200'e Düşüyor, Prim Yükü 5 Yıl Azalacak

Bağ-Kur\'lu Küçük Esnafa 9 Bin Gün Prim Şartı 7 Bin 200\'e Düşüyor, Prim Yükü 5 Yıl Azalacak
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SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Bağ-Kur kapsamındaki küçük esnafın prim günü şartının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesi için düzenleme sinyali verdi. Karakaş, bu durumda prim yükünün bin 800 gün yani yaklaşık 5 yıl azalacağını, şirket ortakları ve büyük iş yeri sahiplerinin ise kapsam dışında kalacağını belirtti. Ayrıca, prim borcu olanların emekli olamayacağını hatırlatarak uygulamanın 2027'de yürürlüğe girmesinin beklendiğini ifade etti.

Bağ-Kur kapsamındaki esnafın emeklilik şartları uzun süredir tartışılıyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında küçük esnafın prim eşitlemesi beklentisine dikkat çekti. Karakaş, 'Yıllarca kepenk açan, şafağın ilk ışıklarıyla dükkanını bereketle buluşturan küçük esnafımız için prim eşitleme adalet vakti yaklaşıyor' dedi. EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlarda yaş şartının kaldırıldığını hatırlatan Karakaş, SSK ile Bağ-Kur arasındaki prim günü farkına işaret etti. SSK'lılar sigortalılık durumuna göre 5 bin ila 5 bin 975 günle emekli olabilirken, Bağ-Kur'lu esnaf için 9 bin gün prim şartı uygulanıyor. Karakaş, bu durumu 'Esnaf prime takıldı, müjdenin sevinci yarım kaldı' sözleriyle değerlendirdi.

Düzenlemenin hayata geçirilmesi halinde 9 bin günlük prim şartı 7 bin 200 güne kadar düşebilecek. Bu durumda kapsamdaki Bağ-Kur'luların prim yükü bin 800 gün yani yaklaşık 5 yıl azalacak. Karakaş'ın aktardığına göre düzenlemenin temel hedef kitlesi küçük esnaf ve sanatkarlar. Şirket ortakları ile büyük iş yeri sahiplerinin düzenlemeden yararlanması beklenmiyor; onlar için 9 bin gün şartı sürecek. Kadın Bağ-Kur'lularda ise sigortalılık başlangıcı ve EYT kapsamında olup olmamaya göre şartlar değişebilecek.

Bağ-Kur'dan emekli olmak için sadece prim gününü tamamlamak yetmiyor. İsa Karakaş, prim borcu bulunanlar için uyarıda bulundu: 'Borcu olan Bağ-Kur'lunun tüm şartları olsa bile emekli olma imkanı yoktur. Emeklilik dilekçesi verildiği an itibarıyla geçmişe dönük hiçbir prim borcunun olmaması şarttır.' Karakaş, kaynaklarına dayanarak aktüeryal hesapların yapıldığını ve maliyetlerin belirlendiğini öne sürdü. 'Geriye sadece yasa teklifinin hazırlanıp TBMM'ye sunulma takvimi kaldı' diyen Karakaş, kulis bilgilerine göre uygulamanın 2027'de yürürlüğe girmesinin beklendiğini belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi

Sosyal Güvenlik Kurumu, İsa Karakaş, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Emekli Bağ-Kur'lu Küçük Esnafa 9 Bin Gün Prim Şartı 7 Bin 200'e Düşüyor, Prim Yükü 5 Yıl Azalacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bağ-Kur'lu Küçük Esnafa 9 Bin Gün Prim Şartı 7 Bin 200'e Düşüyor, Prim Yükü 5 Yıl Azalacak - Son Dakika
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